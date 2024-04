...अन् व्यावसायिकाने मुलाच्या मित्राला हॉटेलच्या गच्चीवरुन खाली ढकललं; CCTV त कैद झाला धक्कादायक VIDEO

Crime News: उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) बरेलीमध्ये (Bareilly) प्री-वेडिंग पार्टीत एका व्यावसायिकाने तरुणाला फाईव्ह स्टार हॉटेलच्या गच्चीवरुन खाली ढकलल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे हा तरुण त्याच्या मुलाचा मित्र होता. रविवारी झालेली ही घटना हॉटेलच्या सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. हे सीसीटीव्ही आता सोशल मीडियावरही व्हायरल झालं आहे. ज्या तरुणाला व्यावसायिकाने मारहाण केली, तो घटनेच्या आधी त्यांच्या पाया पडताना दिसत आहे. पण पुढच्याच क्षणी व्यावसायिक त्याला निर्दयीपणे मारहाण सुरु करतो.

सार्थक अग्रवाल असं तरुणाचं नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तो आरोग्य क्षेत्रात व्यावसायिक आहे. गच्चीवरुन खाली पडल्यानंतर तो गंभीर जखमी झाला असून, त्याला मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. आपल्या मित्राच्या लग्नाचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी तो हॉटेलात गेला होता.

एका क्षणी सार्थक आणि त्याचा मित्र रिदीम अरोरा यांच्यात भांडण सुरु झालं. पहाटे 2 वाजता त्यांच्यात जोरदार हाणामारी झाली. यानंतर रिदीमने आपले वडील संजीव अरोरा यांना फोन करुन हॉटेलमध्ये बोलावलं. संजीव अरोरा हे कपडा व्यापारी आहेत.

'Five-Star Chaos' - Man Charged After Pushing Guest Off Hotel Terrace In Uttar Pradesh

The pre-wedding party in a swanky UP hotel became a crime scene after a guest was caught on CCTV attacking and shoving another off the raised terrace.

The victim, currently in a Bareilly… pic.twitter.com/Oa3t5TjJ85

— RT_India (@RT_India_news) April 22, 2024