Anand Mahindra यांचा 'नाटू नाटू' गाण्यावरील डान्स पाहिलात? 8 लाखां पेक्षा जास्त व्ह्यूज

Anand Mahindra and Ram Charan Video : दिग्दर्शक राजामौली (S.S Rajamauli) यांच्या RRR या चित्रपटानं देशात नाही तर संपूर्ण जगातही धमाका केला आहे. चित्रपटासोबतच चित्रपटातील गाणीही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. दरम्यान, चित्रपटातील 'नाटू नाटू' या गाण्यानं सगळ्यांना वेड लावले. या गाण्याची हूक स्टेपनं तर प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. आता आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) यांनी देखील या गाण्यावर डान्स केला आहे. सगळ्यात लक्ष वेधी गोष्ट म्हणजे आनंद महिंद्रा यांना 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu Hook Step) या गाण्याची हूक स्टेप अभिनेता राम चरणनं (Ram Charan) स्वत: शिकवली होती. ज्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.

सोशल मीडियावर आनंद महिंद्रा यांनी हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. 16 सेकंदाच्या या व्हिडीओत राम चरण आणि आनंद महिंद्रा एकत्र दिसत आहेत. तर राम चरण हा आनंद महिंद्रा यांना नाटू नाटू या गाण्याची हूक स्टेप शिकवत होता. व्हिडीओ शेअर करत आनंद म्हणाला, "रेसच्या व्यतिरिक्त #HyderabadEPrix चा खरा बोनस राम चरणकडून नाटू नाटू स्टेप शिकणं होतं. खूप खूप अभिनंदन आणि ऑस्करसाठी खूप शुभेच्छा." (FIA Formula E World Championship)

Well apart from the race, one real bonus at the #HyderabadEPrix was getting lessons from @AlwaysRamCharan on the basic #NaatuNaatu steps. Thank you and good luck at the Oscars, my friend! pic.twitter.com/YUWTcCvCdw

