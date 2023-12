'मला 700 रुपयांत थार कार हवी आहे', मुलाच्या मागणीवर आनंद महिंद्रांनी दिलं उत्तर, म्हणाले 'तुला...'

महिंद्रा अँड महिंद्राचे सर्वेसर्वा आनंद महिंद्रा सोशल मीडियावर चांगलेच सक्रीय असतात. सोशल मीडियावरुन ते काही व्हिडीओ शेअर करत, तसंच नेटकऱ्यांना उत्तर देत त्यांचं मनोरंजन करत असतात. आनंद महिंद्रा अनेकांसाठी आदर्श असल्याने त्यांच्या या पोस्ट व्हायरलही होत असतात. यामुळेच एक्सच्या माध्यमातून अनेकजण त्यांच्याशी थेट संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतात. अशाच एका चिमुरड्याच्या व्हिडीओने आनंद महिंद्रा यांचं लक्ष वेधून घेतलं. यावर त्यांनी दिलेल्या उत्तराचीही चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

व्हायरल झालेल्या या गोड व्हिडीओत चिमुरडा आपल्या वडिलांना फक्त 700 रुपयांत थार कार खरेदी करु शकतो असं सांगताना दिसत आहे. चिकू यादव असं या मुलाचं नाव आहे. 1 मिनिट 29 सेकंदाच्या या व्हिडीओत तो आपल्या वडिलांशी संवाद साधत आहे. यामध्ये तो वडिलांकडे महिंद्रा थार कार विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त करतो. पण त्याचा महिंद्रा थार आणि XUV700 यांच्यात गोंधळ झाला आहे. त्याला थार आणि XUV700 ही एकच कार असल्याचं वाटतं. आपण शोरुममध्ये जाऊन 700 रुपयांत कार घेऊन येऊ या असं तो वडिलांना सांगतो.

चिमुरड्याचा गैरसमज झालेला हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओने आनंद महिंद्रा यांचंही लक्ष वेधून घेतलं. मुलाच्या या व्हिडीओवर व्यक्त होताना, जर आम्ही 700 रुपयांत थार विकली तर दिवाळखोर होऊ असं उपहासात्मकपणे म्हटलं आहे.

"माझा मित्र तारापोरवाला याने हा व्हिडीओ पाठवा. मी त्याची ही पोस्ट पाहिल्यानंतर चिकूच्या प्रेमात पडलो आहे. माझी फक्त एकच समस्या आहे की, जर मी त्याची मागणी मान्य करत 700 रुपयांत कार विकली तर लवकरच दिवाळखोर होईन," असं आनंद महिंद्रा म्हणाले आहेत. त्यांनी यासोबत चिकूचा व्हिडीओही शेअर केला आहे.

My friend @soonitara sent me this saying “I love Cheeku!” So I watched some of his posts on Insta (@cheekuthenoidakid) and now I love him too. My only problem is that if we validated his claim & sold the Thar for 700 bucks, we’d be bankrupt pretty soon… pic.twitter.com/j49jbP9PW4