VIDEO : मुलांनी बनवलेली फुलांची रांगोळी महिलेने पायाने पुसली, सोशल मीडियावर संताप

सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. हा व्हिडीओ पाहून प्रत्येकजण संताप व्यक्त करत आहे. सोशल मीडियावर या व्हिडीओवर भरपूर प्रतिक्रिया आल्या आहेत. या व्हिडीओमध्ये एक महिला फुलांची रांगोळी पायाने पुसताना दिसत आहे. ही रांगोळी काही निरागस मुलांनी आपल्या कॉमन एरियात तयेर केली होती. खूप मेहनत घेऊन तयार केलेली ही रांगोळी महिलेने पायाने विस्कटून टाकली आहे. ही घटना बंगलुरुची आहे.

हा संपूर्ण प्रकार बंगलुरुच्या हाऊसिंग सोसायटीतला आहे. मुलांनी लॉबी एरियामध्ये फुलांची रांगोळी बनवली होती. महत्त्वाचं म्हणजे ही मुलं देखील हाऊसिंग सोसायटीमध्ये राहणारे होते. जेव्हा सिमीने आपल्या फ्लॅटच्या बाहेर रांगोळी बघितली आणि तिचा संताप झाला. एवढंच नव्हे तर ती महिला जोर जोरात ओरडू लागली की, कुणी माझ्या घराबाहेर रांगोळी काढली. हे बोलून त्या महिलेने रांगोळी चक्क पायाने पुसली आणि ती रांगोळी पूर्णपणे बिघडवून टाकली.

हाऊसिंग सोसायटीमधील इतर लोकांनी महिलेला; 'तू का रांगोळी पुसलीस?' असा प्रश्न केला तेव्हा ती रागवू लागली. सिमीचं म्हणणं होतं की, रांगोळी तिच्या फ्लॅटसमोर बनवण्याऐवजी कोणत्या तरी कॉमन एरियामध्ये तयार करायला हवी होती.

तेव्हा शेजारच्यांनी त्या महिलेला सांगण्याचा खूप प्रयत्न केली की, लॉबी एरिया हा कॉमन एरियाच असतो. ज्याचा वापर सगळेच लोक करु शकतात. ओणम हा भारतातील केरळमधील एक लोकप्रिय सण आहे. या दिवशी फुलांची रांगोळी काढली जाते.

That was truly shameless behavior! Simi Nair, a resident of Monarch Serenity Apartment Complex in Bengaluru, deliberately destroyed a Pookalam created by children in the common area to celebrate Onam. This act not only shows a lack of respect for the traditions and efforts of the… pic.twitter.com/RrGrb9d3W0

