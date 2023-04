VIDEO: राहुल गांधींनी अखेर घर सोडलं, स्वत: दरवाजा बंद करत लावलं कुलूप; चेहऱ्यावर हसू ठेवत घेतला कर्मचाऱ्यांचा निरोप

Rahul Gandhi vacates Bungalow: लोकसभेतील खासदारकी रद्द झाल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी आपलं सरकारी निवासस्थान अखेर सोडलं आहे. राहुल गांधी 2005 पासून तुघलक लेनमधील सरकारी बंगल्यात वास्तव्य करत होते. सूरत कोर्टाने (Surat Court) अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात त्यांनी दोषी ठरवल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. यानंतर राहुल गांधी यांना नियमाप्रमाणे आपलं सरकारी निवासस्थान सोडावं लागलं आहे, राहुल गांधी यांनी घऱ सोडल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सत्य बोलण्यासाठी आपण कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे.



राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये निवडणूक प्रचारसभेत सर्व चोरांचं आडनाव मोदी आहे असं म्हणत अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला होता. याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात सूरत कोर्टात अब्रूनुकसानीचा खटला टाकण्यात आला होता. याप्रकरणी सूरत कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र त्यानंतर त्यांना लगेच जामीनही मंजूर करण्यात आलं होतं.

राहुल गांधी यांनी सूरत कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. पण कोर्टाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. यावरुन राहुल गांधी यांनी टीका करताना आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करत असल्याने आपल्याला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचं म्हटलं आहे.

#WATCH | Delhi: Congress leader Rahul Gandhi hands over his official bungalow, at Tughlak Lane, in the presence of Former Congress president Sonia Gandhi & party General Secretary Priyanka Gandhi Vadra and KC Venugopal.

"भारतातील लोकांनी 19 वर्षं मला या घरात वास्तव्य करण्याची संधी दिली याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. सत्य बोलण्याची ही किंमत आहे. पण सत्य बोलण्यासाठी मी कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार आहे," असं राहुल गांधी कारमधून निघून जाण्याआधी प्रसारमाध्यांशी बोलले.

#WATCH | "People of Hindustan gave me this house for 19 years, I want to thank them. It's the price for speaking the truth. I am ready to pay any price for speaking the truth...," says Congress leader Rahul Gandhi as he finally vacates his official residence after… pic.twitter.com/hYsVjmetYw

— ANI (@ANI) April 22, 2023