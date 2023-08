'ही' एक सवय बाळगाल तर जग बदलू शकाल! आनंद महिंद्रा यांचा कानमंत्र

Good habit: आपल्या नेहमी जगातील शक्तीशाली व्यक्तींची उदाहरणे दिली जातात. पण या व्यक्ती अशा कोणत्या गुणांमुळे तिथपर्यंत पोहोचल्या हे आपल्याला कदाचितच माहिती असते. अशा व्यक्तींना काही चांगल्या सवयी असतात. त्याचे पालन करणे खूपच कठीण असते. पण एकदा का तुम्हाला याची सवय लागली तर तुम्हाला शक्तीशाली बदलकर्ता होण्यापासून कोणी रोखून शकत नाही. प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांना देखील हे पटलं आहे. त्यांनी एक ट्विट करत यासंदर्भातील व्हिडीओ शेअर केला आहे. ही सवय खूप सोपी आहे आणि प्रत्येकाला अंगिकारता येणारी आहे. अशी ही नेमकी कोणती सवय आहे, याबद्दल जाणून घेऊया.

रोज एक चांगली सवय अंगीकारली तर आपण यशस्वी होण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे जात असतो असे म्हटले जाते. उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी एक व्हिडीओ ट्विटरवर शेअर केलाय. त्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या 10.5 दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्ससह त्यांना शिकलेली सवय शेअर केली. आठ वेळा ग्रॅमी अवॉर्डचे निर्माते रिक रुबिन यांचा एका मिनिटाचा व्हिडिओ त्यांनी शेअर केलाय. सर्वात कठीण सवय म्हणजे पूर्वग्रह न ठेवता ऐकणे. या सवयीने तुम्ही जगात चांगला बदल घडवू शकता, असे यात म्हटले आहे.

'जर लोकांनी या माणसाच्या उदाहरणाचे अनुसरण केले तर ते जगात सर्वात शक्तिशाली बदल करु शकतात. 'ऐकणे आणि कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता ऐकणे' ही आपल्यासाठी शिकण्याची सर्वात कठीण सवय आहे.

If people followed this man’s example, it would be the most powerful change agent in the world. The most difficult habit for us to acquire: Listening. Without bias. pic.twitter.com/68CXtlhgnE

— anand mahindra (@anandmahindra) August 3, 2023