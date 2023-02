IAS Shah Faesal defends Adani: गौतम अदानी यांना IAS शाह फैजल यांचं जाहीर समर्थन, Tweet ची जोरदार चर्चा

IAS Shah Faesal defends Adani: अमेरिकेतील गुंतवणूक सल्लागार संस्था हिंडनबर्गचा (Hindenburg) अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर उद्योजक गौतम अदानी (Gautam Adani) यांना मोठा फटका बसला आहे. हिडनबर्गचा अहवाल समोर आल्यापासून अदानी समूहाचे (Adani Group) शेअर्स सतत घसरत आहेत. यादरम्यान विरोधकांनी अदानी आणि केंद्र सरकारला (Central Government) धारेवर धरलं आहे. संसदेत अदानींच्या मुद्द्यावरुन जोरदार गदारोळ सुरु आहे. काँग्रेसने (Congress) केंद्र सरकावर अदानींना चुकीच्या पद्धतीने फायदा पोहोचवला असल्याचा आरोप केला आहे.

यादरम्यान जम्मू काश्मीरमधून 370 कलम हटवल्यानंतर 2019 मध्ये राजीनामा देणारे IAS अधिकारी शाह फैजल (shah faesal) पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. त्यांनी जाहीरपणे अदानींचं समर्थन केलं आहे. शाह फैजल यांनी अदानींच्या समर्थनार्थ ट्वीट केल्यानंतर नेटकरी त्यावर कमेंट्स करत आहेत.

IAS अधिकारी शाह फैजल यांनी लिहिलं आहे की "मी गौतम अदानींचा सन्मान करतो. कारण त्यांनी सर्वोत्तम होण्यासाठी प्रतिकूल परिस्थितींवर मात केली आहे. मी त्यांना एक महान व्यक्ती म्हणून ओळखो, जे समाजातील वैविध्यतेचा मनापासून सन्मान करतात, तसंत भारताला सर्वोच्च ठिकाणी पोहोचले पाहू इच्छितात. सध्या ते आणि त्यांचं कुटुंब अग्नीपरिक्षेचा सामना करत असून मी त्यांना शुभेच्छा देतो".

I respect @gautam_adani for the way he has refused to let adversity get the better of him.

I know him as a great human being who is deeply respectful of diversity in the society and wants to see India on the top.

I wish him the best as he and his family face this trial by fire.

— Shah Faesal (@shahfaesal) February 7, 2023