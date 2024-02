UPSC Success Story: पहिल्या प्रयत्नात नापास, जिद्दीने पेटून नोकरीसह सुरु केला अभ्यास; देशात मिळवली 13 वी रँक

Success Story: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा (UPSC) ही देशातील सर्वात कठीण आणि प्रतिष्ठित मानली जाते. देशभरातील लाखो तरुण या परीक्षेसाठी तयारी करत असतात. परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय सेवेत सहभागी होण्याची त्यांची इच्छा असते. पण अत्यंत कठीण असलेल्या या परीक्षेत मोजक्या जणांनाच यश मिळतं. काही उमेदवारांना पहिल्याच तर अनेकांना अनेक प्रयत्नानंतर यशाची चव चाखण्यास मिळते. नंतर हे यशस्वी उमेदवार भावी पिढीसाठी आदर्श ठरतात. आयएएस अधिकारी सोनल गोयल (IAS Sonal Goel) त्यांच्यातीलच एक आहेत. त्यांनी नुकतीच एक पोस्ट शेअर केली असून ती व्हायरल झाली आहे.

आयएएस अधिकारी सोनल गोयल यांना फार संघर्ष केल्यानंतर यश मिळालं होतं. आपला हा संघर्ष त्यांनी आजही लक्षात ठेवला आहे. नुकतंच त्यांनी एक्सवर आपल्या मुख्य परीक्षेची मार्कशीट शेअर केली आहे. यामधून त्यांनी तरुणांचं मनोबल वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आयएएस अधिकारी सोनल गोयल यांची युपीएससी परीक्षेत 13 वी रँक आली होती. यानंतर त्या प्रशासकीय सेवेत सामील झाल्या होत्या. त्रिपुरात असिस्टंट कलेक्टर पदावर त्यांची पहिल्यांदा पोस्टिंग झाली होती. सध्या त्या त्रिपुरा भवन, दिल्लीत रेसिडंट कमिश्नर पदावर आहेत.

आयएएस अधिकारी सोनल गोयल यांनी एक्सवर आपल्या युपीएससी सिव्हिल सर्व्हिस मेन्स परीक्षा 2007 ची मार्कशीट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी आपला अपयशापासून ते यशापर्यंतचा प्रवास मांडला आहे. आपल्या संघर्षाच्या दिवसाच्या आठवणींना उजाळा देताना त्यांनी 2007 मध्ये आपल्या पहिल्या प्रयत्नात अपयशी झाले होते, पण 2008 मध्ये युपीएससी उत्तीर्ण झाले अशी माहिती दिली आहे.

Nostalgic moment as I came across my #UPSC Civil Services 2007 #Mains marksheet, reminding me of the trials and triumphs that led to final selection in #May2008 Results

I just want to share with the aspirants that in my first attempt, I fell short of getting an Interview call… pic.twitter.com/9VY8k6sFqQ

— Sonal Goel IAS (@sonalgoelias) February 21, 2024