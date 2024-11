नवरदेवाचा लग्न मुहूर्त टळू नये म्हणून रेल्वेचा स्पेशल कॉरिडोर! नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या

Indian Railway: देशातील कोट्यवधी लोक दररोज ट्रेनने प्रवास करतात. दूरचे अंतर कमी वेळात आणि कमी खर्चात सुरक्षितपणे पार करण्यासाठी ट्रेनचा पर्याय उत्तम मानला जातो. ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडे सांगण्यासारखे रोज नवे किस्से असतात. कारण वेगवेगळ्या प्रदेशातील, भाषेतील माणसे एकाच डब्यातून प्रवास करत असतात. मुंबईहून निघालेल्या ट्रेनमध्ये अशीच एक घटना घडली. ज्याची चर्चा देशभरात होत आहे. जिथे नवरदेवाला मंडपात पोहोचवण्यासाठी ट्रेन थांबवली गेली. कुठे घडला हा प्रकार? जाणून घेऊया.

मुंबईहून येणाऱ्या लग्नाच्या वऱ्हाडासाठी रेल्वेने हावडा स्टेशनवर 'कनेक्टिंग' ट्रेन काही मिनिटांसाठी थांबवली होती. हे वऱ्हाड गुवाहाटीमध्ये वेळेवर पोहोचू शकेल यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली. यानंतर लग्नाच्या वऱ्हाडाने रेल्वे प्रशासनाचे आभार मानले. पूर्व रेल्वेने एक्सवर ही माहिती दिली आहे.

@RailMinIndia @AshwiniVaishnaw @nerailwaygkp @EasternRailway Need urgent help, we are group of 35 people, travelling via Gitanjali express for my marriage which is delayed by 3.5 hrs, Need to catch Sarighat express at 4:00 pm which seems difficult. Kindly help. My no. 9029597736 pic.twitter.com/a3ULEXHJfs

— Chandu (@chanduwagh21) November 15, 2024