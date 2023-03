महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्यात होणार iPhone ची निर्मिती; लाखो लोकांना थेट रोजगार

Foxconn in Telangana : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून ज्या कंपनीच्या प्रकल्पावरुन राजकारण पेटलं होतं तो आयफोन (iPhone) निर्मात्या फॉक्सकॉन कंपनीचा प्रकल्प आता शेजारील तेलंगणा राज्यात सुरु होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या फॉक्सकॉन (Foxconn) तेलंगणा राज्यामध्ये गुंतवणूक करणार आहे. फॉक्सकॉनने इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट उभारण्यासाठी तेलंगणा सरकारसोबत करार केला आहे. यामुळे येत्या 10 वर्षात एक लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असे म्हटले जात आहे.

2 मार्च रोजी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (k chandrashekar rao) यांची फॉक्सकॉनचे अध्यक्ष यंग लिऊ यांची भेट झाली होती. यादरम्यान फॉक्सकॉनने तेलंगणामध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याबाबत म्हटले होते. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत फॉक्सकॉन तेलंगणामध्ये गुंतवणूक करत असल्याची घोषणा करण्यात आली. तेलंगणा मुख्यमंत्री कार्यालयाने यासंदर्भात एक निवेदन जारी करत माहिती दिली आहे.

"देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील ही सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. एकाच कंपनीत लाखो लोकांना थेट रोजगार मिळणे हे दुर्मिळ आहे. फॉक्सकॉनचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सेटअप युनिट तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्यास मदत करेल. तसेच राज्यात असे अधिक उद्योग आकर्षित होण्यास मदत होईल," असे चंद्रशेखर राव यांनी म्हटले आहे.

Govt. is on a mission to transform Telangana for better and has undertaken several marquee projects to realise vision of 'Bangaru Telangana'. Foxconn’s unit will help in generating large scale employment to youth and will help in attracting more such industries to the State: CM

— Telangana CMO (@TelanganaCMO) March 2, 2023