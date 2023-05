Wrestlers Protest ला हिंसक वळण; रात्री उशिरा जंतर मंतरमध्ये 'दंगल', नेमकं काय घडलं? पाहा...

Clash Between Protesting Wrestlers and Delhi Police: मागील काही दिवसांपासून दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे सुरु असणाऱ्या कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाला आता हिंसक वळण प्राप्त झाल्याचं धक्कादायक वृत्त समोर आलं आणि क्रीडाविश्वाला हादरा बसला. भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करत काही महिला कुस्तीपटू दिल्लीत आंदोलन करत होते. कुस्ती क्षेत्रातील बड्या खेळाडूंची त्यांना साथ होती. पण, हे आंदोलन चिरडत आंदोलक खेळाडूंना जंतर मंतर येथून हटवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी बुधवारी रात्री उशिरानं कारवाईचा पवित्रा घेतला.

आंदोलन स्थळावरून आंदोलकांना हटवण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी सुरु केला. पण, कुस्तीपटूंनी मात्र माघार घेण्यास नकार दिला आणि इथं दोन्ही गटांमधील वाद विकोपास गेला. इतका की वादाला कुस्तीचच स्वरुप प्राप्त झालं. बऱ्याच वेळाच्या धक्काबुक्कीनंतर पोलिसांनी घटनास्थळावरून काढता पाय घेतल्याची माहिती समोर आली.

कुस्तीपटू दिवसभराच्या आंदोलनानंतर रात्रीच्या वेळी झोपण्याची तयारी करत होते. त्याचवेळी पोलीस तिथं आले आणि त्यांनी आंदोलकांसह त्यांच्या समर्थकांना हटवण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पोलिसांनी कारवाईसाठी पावलं उचलताच तिथं असणाऱ्या कुस्तीपटूंनी पोलिसांशी हुज्जत घालत त्यांच्या कारवाईला विरोध करण्यास सुरुवात केली. कुस्तीपटूंनी केलेल्या आरोपानुसार त्याचवेळी काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी महिला कुस्तीपटूंना शिवीगाळ केली तर पुरुष खेळांडूना मारहाणही केल्याची धक्कादायक माहिती मिळत आहे. अद्यापही या आरोपांची खातरजमा मात्र होऊ शकलेली नाही.

#WATCH | "We're in need of the support of the whole country, everyone must come to Delhi. Police using force against us, abusing women and doing nothing against Brijbhushan...": Wrestler Bajrang Punia pic.twitter.com/krGrO7HlxM

— ANI (@ANI) May 3, 2023