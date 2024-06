Loksabha Election Results 2024 : लोकशाहीशी हेळसांड कराल कर याद राखा; मतमोजणीवर दबाव टाकणाऱ्यांना जयराम रमेश यांचा इशारा

Loksabha Election Results 2024 : देशभरात लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीनंतर निकालांचा दिवस उजाडला आणि पाहता पाहता 400 पार, ची हाक देणाऱ्या भाजपपुढची वाट बिकट असल्याचं पाहायला मिळालं. एकिकडून सत्ताधाऱ्यांना एकहाती झुंज देणाऱ्या इंडिया आघाडीच्या बाजूनं मतांचा कल दिसत असतानाच तिथं उत्तर प्रदेशानं देशातील निकालांना कलाटणी देण्याचं काम केल्याचं पाहायला मिळालं. पण, याच उत्तर प्रदेशातील गंभीर राजकीय परिस्थिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी X च्या माध्यमातून समोर आणली.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मतमोजणी प्रक्रिया सुरु असतानाच रमेश यांनी पोस्ट लिहीत उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज, बांसगांव, मेरठ, मुजफ्फरनगर या जागांसाठीची मतमोजणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना फोन करून त्यांना जागांवर विजय दाखवण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत असल्याची खळबळजनक बाब समोर आणली. यावेळी प्रशासकिय अधिकाऱ्यांना ताकिद देत लोकशाहीशी कोणत्याही प्रकारची हेळसांड खपवून घेतली जाणार नसल्याचा थेट इशारा त्यांनी दिला.

