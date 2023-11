टँकरच्या धडकेने कारचा जागीच झाला कोळसा; 4 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

Delhi Accident : दिल्ली-जयपूर महामार्गावर (Delhi Jaipur highway) शुक्रवारी रात्री उशिरा भीषण अपघात झाला. दिल्ली-जयपूर महामार्गावरील गुरुग्राममधील सिद्रावली गावाजवळ शुक्रवारी रात्री तेलाच्या टँकरने कार आणि पिकअप व्हॅनला धडक दिल्याने चार जण ठार झालेत. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे अपघातानंतर कारने पेट घेतल्याने चारही जणांचा जळून मृत्यू झाला.

बिलासपूर पोलीस ठाण्याचे तपास अधिकारी विनोद कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जयपूरहून येणाऱ्या तेलाच्या टँकरने दुभाजक तोडून कारला धडक दिली. आतील प्रवासी बहुधा जयपूरला जात होते. धडक बसल्याने कारमधील सीएनजी सिलेंडरमुळे भीषण आग लागली आणि काही वेळातच संपूर्ण गाडीने पेट घेतला. धडक बसल्यानंतर आग लागल्यामुळे तिन्ही प्रवाशांचा मृत्यू झाला. कारला धडक दिल्यानंतर ऑइल टँकरची महामार्गावरील पिकअप व्हॅनला धडक बसली, त्यामुळे व्हॅन चालकाचा जागीच मृत्यू झाला.

#WATCH | "We had received information about an accident on the highway and that a vehicle caught fire...3 people died in the accident. It is suspected that the vehicle caught fire after colliding with the truck. A pickup vehicle was also hit, and a man was trapped in it, he was… https://t.co/xE96TVKYVe pic.twitter.com/7MoSL52JKJ

— ANI (@ANI) November 11, 2023