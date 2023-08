'जर दुसऱ्यांसोबत फिरायचं असेल तर...', हिंदू मित्रासह फिरणाऱ्या तरुणीला मुस्लीम तरुणांनी घेरलं, VIDEO व्हायरल

बंगळुरुमध्ये एका मुस्लीम तरुणीशी काही मुस्लीम तरुणांनीच गैरवर्तन केलं. तरुणी आपल्या हिंदू मित्रासह फिरण्यासाठी गेली होती. जेव्हा ती रस्त्यावर बाईकवरुन खाली उतरली, तेव्हा मुस्लीन तरुणांनी तिला घेरलं आणि वाद घालू लागले. जर तुला इतर कोणासह फिरायचं असेल तर बुरखा काढून जात जा असं यावेळी त्यांनी तिला सुनावलं. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली असून, एका आरोपीला अटक केली आहे.

'हिंदू मित्र सोडून तुला दुसरं कोणी भेटलं नाही का?', मुस्लिम तरुणीबरोबर गैरवर्तणूक, Video व्हायरल

बंगळुरु पोलिसांनी ज्या व्यक्तीला अटक केली आहे, त्याचं नाव झाकिर आहे. यानेच बुरखा घालून निघालेल्या तरुणीला दुचाकीवरुन हिंदू तरुणासह का फिरत आहेस? अशी विचारणा करण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे मुस्लीम समाजाची बदनामी होत असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे.

This is happening in Bangalore.@PriyankKharge, A lady in Burqa is being harassed by muslims for roaming with a Hindu man.

See the language being used against her. They are literally asking her to remove her burqa.@BlrCityPolice Please take strict action against them. pic.twitter.com/4aJMXLWZXe

— Facts (@BefittingFacts) August 25, 2023