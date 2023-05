जादुई हिरव्या प्रकाशानं व्यापलं लडाखचं आभाळ; सोशल मीडियावर Video Viral

Northern Lights in Ladakh : लडाख.... एक असा प्रदेश जिथं अवाढव्य डोंगर आणि विस्तीर्ण भूभाग, सोबतच निळ्याशार पाण्याचे तला तुम्हाला आश्चर्यचकित करुन जातात. जगाच्या पाठीवर आपण एका अशा देशाचे नागरिक आहोत जिथं विविध भौगोलिक परिस्थितीनुसार विविध भौगोलिक रचना असणारा प्रदेश अगदी सहजपणे तुम्हाला पाहता आणि अनुभवता येतो. लडाख त्यापैकीच एक. क्षणात बदलणारं हवामान इथं अनेकदा अडचणी निर्माण करतं. पण, यावेळी मात्र लडाखच्या वातावरणानं तिथं आलेल्या पर्यटकांसोबतच हवामान अभ्यासक आणि तज्ज्ञांना आश्चर्याचा धक्का दिला.

नुकतेच लडाखच्या आकाशात हिरव्या-मोरपंखी रंगाचा जादुई प्रकाश पाहायला मिळाला. पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रात आलेल्या वादळामुळं लडाखच्या आकाशामध्ये ही अनोखी चमक पाहायला मिळाल्याची माहिती समोर आली. इथं आलेल्या पर्यटकांसाठी मात्र हा एकमेवाद्वितीय अनुभव ठरला. सरस्वती पर्वत आणि नजीकच्या परिसरात Indian Astronomical Observatory (IAO) कडून या दुर्मिळ घटनेची दृश्य टीपण्यात आली. अनेक ठिकाणी या प्रकाशाला आणि तत्सम परिस्थितीला Auroras म्हणून संबोधलं जातं.

#Aurora from #Ladakh!

This is a time-lapse of the sky taken by a 360 deg camera at from #Hanle on 22/23 April night. You can see the aurora lights due to an intense geomagnetic storm that hit the Earth. It is extremely rare to see aurora at such a low latitude! @dstindia (1/n) pic.twitter.com/gGbrw86vsb

— IIAstrophysics (@IIABengaluru) April 29, 2023