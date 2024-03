भाजपाच्या पार्टी फंडासाठी मोदींकडून देणगी; स्वत: शेअर केली पावती! देणगीची रक्कम...

PM Modi Donations For BJP Party Fund: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भारतीय जनता पार्टीच्या 'पार्टी फंड'मध्ये 2000 रुपयांची देणगी दिली आहे. ही देणगी देताना पंतप्रधानांनी पक्षासाठी निधी देण्याचं आवाहन केलं आहे. आपल्या एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवरुन पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना 'राष्ट्र घडवण्यासाठी दान करा' या मोहिमेमध्ये जोडण्याचं आवाहन केलं. पंतप्रधान मोदींनी पक्षासाठी दिलेल्या देणगीचा फोटोही शेअर केला आहे.

"मला भारतीय जनता पार्टीसाठी योगदान देण्याचा आणि विकसित भारताच्या निर्मितीच्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये मजबूत करण्यात फार आनंद होत आहे. मी सर्वांना नमो अॅपवरुन डोनेशन ऑफर नेशन बिल्डींग मोहिमेचा भाग बनवण्याचं आवाहन करत आहे," अशा कॅप्शसहीत मोदींनी दिलेल्या देणगी दिल्याच्या पावतीचा फोटो शेअर केला आहे. अनेकांनी या फोटोखाली स्वत: भाजपासाठी दिलेल्या देणगीच्या पावत्यांचे फोटो शेअर केले आहेत.

I am happy to contribute to @BJP4India and strengthen our efforts to build a Viksit Bharat.

I also urge everyone to be a part of #DonationForNationBuilding through the NaMoApp! https://t.co/hIoP3guBcL pic.twitter.com/Yz36LOutLU

— Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2024