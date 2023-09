Parliament Session: 'रडण्यासाठी फार वेळ असतो, तुम्ही सध्या...', नरेंद्र मोदींचा विरोधकांना टोला

आजपासून संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. आजपासून सुरु होणारं हे अधिवेशन 22 सप्टेंबरपर्यंत सुरु राहणार आहे. या अधिवेशनात एकूण 8 विधेयके सादर होणार आहेत. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. महिला आरक्षण विधेयक याच अधिवेशनात मंजूर व्हावं अशी मागणी विरोधकांनी या बैठकीत केली. दरम्यान, अधिवेशनाच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विरोधकांना टोला लगावताना रडण्यासाठी फार वेळ असतो असं म्हटलं. तसंच हे अधिवेशन ऐतिहासिक होईल असा विश्वास व्यक्त केला.

नरेंद्र मोदींनी सर्वात प्रथम चांद्रयान 3 च्या यशाचा उल्लेख केला. "चांद्रयान 3 च्या यशामुळे आपला तिरंगा फडकत आहे. शिवशक्ती पॉइंट नव्या प्रेरणेचं केंद्र ठरलं आहे. तिरंगा पॉइंट अभिमान वाढवत आहे. असं यश जेव्हा मिळतं तेव्हा जगभरात त्याला आधुनिकता, विज्ञान, तंत्रज्ञानाशी जोडून पाहिलं जातं. हे सामर्थ्य जगासमोर येतं तेव्हा भारतासाठी अनेक संधी दरवाजासमोर येऊन उभ्या राहतात. जी-20 चं अभूतपूर्व यश, 60 पेक्षा अधिक ठिकाणी जगभरातील नेत्यांचं स्वागत, मंथन आणि फेडरल संरचनेचा जिवंत अनुभव. विविधता, विशेषता सर्वानी अनुभवली. जी-20 आपल्या विविधतेचं सेलिब्रेशनचा विषय ठरला होता. या सर्व गोष्टी भारताच्या उज्वल भविष्याचे संकेत देत आहे," असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says "Tomorrow, on Ganesh Chaturthi, we will move to the new Parliament. Lord Ganesha is also known as ‘Vighnaharta’, now there will be no obstacles in the development of the country... 'Nirvighna roop se saare sapne saare sankalp Bharat… pic.twitter.com/P2DZmG3SRF

— ANI (@ANI) September 18, 2023