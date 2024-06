तलावात 5 तासांपासून पडला होता 'मृतदेह', पोलिसांनी बाहेर खेचल्यानंतर धक्काच बसला; सगळेच पाहत राहिले

तेलंगणाच्या हनुमाकोंडा जिल्ह्यातील एक अजब व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. रेड्डीपुरम पोलिसांना तलावात गेल्या 8 तासांपासून एक मृतदेह तरंगत असल्याची माहिती देण्यात आली. यानंतर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीस पोहोचले तेव्हा मृतदेह किनाऱ्यावर आला होता. शरिराची काहीच हालचाल होत नसल्याने पोलिसांनाही हा मृतदेह असल्याचंच वाटत होतं. पण जेव्हा पोलिसांनी मृतदेहाचा हात धरुन बाहेर खेचलं तेव्हा तो एकदम उभा राहिला. हे पाहिल्यानंतर पोलिसांसह स्थानिक नागरिकही आश्चर्याने पाहत उभे राहिले.

जिल्ह्याच्या कोवेलाकुंटाच्या रेड्डीपुरम येथे ही घटना घडली आहे. मंगळवारी सकाळी 7 वाजल्यापासून ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत एक व्यक्ती पाण्यातच पडलेला होता. हे पाहिल्यानंतर स्थानिकांनी पोलिसांना फोन केला. आंघोळीसाठी तलावात उतरलेल्या व्यक्तीचा बुडून मृत्यू झाला असावा अशी शंका नागरिकांनी व्यक्त केली.

This can only happen in Telangana. Locals informed the police when they saw a floating dead body.

TRENDING NOW news

A man, upset with his wife, went to a liquor shop and then to a nearby pond for some "ME TIME."

कहीं चैन नहीं है pic.twitter.com/tLQoLGK05C

— Veda Saahitya Murthy (@SaahiVeda) June 11, 2024