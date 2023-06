Rajasthan Crime : राजस्थानमधील जवळपास 6 गावांपेक्षा जास्त गावांमध्ये त्या तरुणाची दहशत पसरली होती. लग्न समारंभात ढोलकी वाजविणारा हा तरुण अल्पवयीन मुलींना आणि महिलांना आपल्या प्रेम जाळ्यात अडकवत होता. त्यानंतर तो महिला, मुलींशी शारीरिक संबंध ठेवायचा. तो महिला आणि मुलींचे अश्लील व्हिडीओ बनवायचा आणि नंतर त्यांना ब्लॅकमेल करायचा. या नराधमाने जवळपास 40 महिलांना आपला शिकार बनवला आहे. पोलिसांनी या नराधमला अटक केली आहे. चौकशीदरम्यान धक्कादायक खुलासे होतं आहेत. या विकृत माणसाने त्याचा सासू सासऱ्यांनीही सोडलं नाही. त्यांचे खाजगी व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केले.

मुकेश कुमार दमामी असं या नराधमाचं नाव आहे. बाडमेरमध्ये लग्न समारंभात ढोलकी वाजवणारा हा नराधम महिलांशी संपर्क साधून त्यांचाशी जवळीक साधायचा. त्यानंतर तो त्यांना आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवायचा. त्यानंतर त्याचे अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ काढून नंतर तो त्यांना ब्लॅकमेल करत होता. या घटनेमध्ये एका अल्पवयीन मुलीने तिच्या आईसोबत आत्महत्या केली. या घटनेनंतर पोलिसांची सूत्र हलली आणि तो नराधम गजाआड झाला.

तब्बल दोन महिन्यांपासून या मुलीचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत होते. त्याच्याजवळील पेन ड्राईव्हमध्ये असंख्य मुलीचे अश्लील फोटो आणि व्हिडीओचा साठा असल्याचं तपासात समोर आलं. तो मुलींशी व्हिडीओ कॉलवर बोलताना त्यांचं ते व्हिडीओ त्यांचा न कळत रोकॉर्ड करायचा. (rajasthan man assaulting 40 minor girls and mother in laws obscene photos video viral on Social media blackmailing women Physical relationship and money)

पोलीस चौकशीत दिलेल्या माहितीमध्ये त्याने सांगितलं तो महिला आणि मुलींचं समारंभामध्ये मोबाईल नंबर घ्यायचा. त्यानंतर त्यांच्याशी संपर्क साधायचा आणि त्यांच्याशी गोड गोड बोलून प्रेमाची ग्वाही द्यायचा. काही महिला आणि मुलींना तो अज्ञात स्थळी बोलवायचा आणि त्यांना शीतपेयातून नशेची गोळी देऊन त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करायचा. संतापजनक म्हणजे यावेळी तो व्हिडीओ रेकार्ड करायचा आणि फोटोही काढायचा.

Rajasthan: accused Mukesh Kr has so far sexuaIIy expIoited & blackmailed more than 40 minors & women by making their obscene photos & videos

- He did not spare his M-I-L, made her obscene video & uploaded on internet

- case came to light when a minor & her mother ¢ommitted… pic.twitter.com/ys4yzTdnvM

