Home Loan घेतलेल्यांसाठी केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा; पुढील काही महिने...

RBI Monetary Policy Repo Rate: देशातील केंद्रीय बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shakrikanta Das) यांनी आज पुढील तिमाहीसाठी नवं पतधोरण जाहीर केलं. मागील 3 द्विमासिक पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीमध्ये मध्यवर्ती बँकेने 'रेपो दरा'त कोणताही बदल केलेला नसून यंदाही असाच निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीच्या काळातील तिमाहीदरम्यान व्यजदारांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. म्हणजेच गृहकर्ज, वाहनकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. सध्याचा रेपो रेट हा 6.50 टक्के इतका आहे. हाच रेपो रेट पुढील पतधोरण आढाव्यापर्यंत कायम राहणार आहे. व्याजदरामध्ये कोणतीही वाढ होणार नसल्याने एकाप्रकारे ही लोकसभा निवडणुकीआधी सर्वसामान्यांना दिलेली भेट मानली जात आहे. काहींनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर व्याजदर कमी केली जातील अशी शक्यता व्यक्त केलेली. मात्र तसा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आरबीआयने आपल्या पतधोरणामध्ये सलग सहाव्यांदा व्याजदर जैसे थे म्हणजेच कायम ठेवले आहेत.

पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये रेपो दरांमध्ये कोणताही बदल न करता तो 6.5 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शक्तीकांता दास यांनी, '2024 मध्ये प्रदेशांमध्ये विषमतेसहीत जागतिक पातळीवरील वाढ ही सातत्यपूर्ण राहणार असल्याचे संकेत आहेत. जागतिक व्यापाराची गती मंदावलेली राहण्याची शक्यता असली तरी, रिकव्हरीची चिन्हे दिसत आहेत. 2024 मध्ये रिकव्हरी अधिक वेगाने होण्याची शक्यता आहे. महागाई ही बऱ्याचप्रमाणात कमी झाली आहे. 2024 मध्ये ती आणखी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. प्रमुख मध्यवर्ती बँकांद्वारे दर कपात केल्यास बाजारातील सहभागधारक त्यांच्या अपेक्षा वेळेनुसार आणि गरजेनुसार परिस्थिती नियंत्रित करतात म्हणून आर्थिक बाजार अस्थिर आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत महागाईचा विचार करत ते सावध राहतात,' असं म्हटलं.

