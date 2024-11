'चला लाँग ड्राईव्हला जाऊ,' अन् मित्रांचा तो निर्णय अखेरचा ठरला, भीषण अपघातात 6 ठार; शेवटच्या क्षणांचा VIDEO आला समोर

उत्तराखंडची राजधानी देहरादूनमध्ये गेल्या सोमवारी रात्री उशिरा झालेल्या भीषण अपघातात सहा विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. या अपघातातील एक जखमी विद्यार्थी रुग्णालयात दाखल असून, गंभीर स्थिती आहे. यादरम्यान अपघातापूर्वीचा विद्यार्थ्यांचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. यामध्ये सर्व 7 विद्यार्थी एका रुममध्ये पार्टी करताना दिसत आहेत. दाव्यानुसार, पार्टी केल्यानंतर सर्व विद्यार्थी इनोव्हामधून फिरण्यास निघाले होते. पण कार वेगात असल्याने नियंत्रण सुटलं आणि एक ट्रकला जाऊन धडकली.

देहरादूनच्या ओएनजीसी चौकात रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास ट्रकला धडक दिल्यानंतर कारचा अक्षरश: चुरा झाला होता. अपघात इतका भीषण होती की, सहाही विद्यार्थ्यांनी जागीच आपला जीव गमावला. यामध्ये 3 तरुणी आणि 3 तरुण होते. यामधील फक्त एक विद्यार्थी जिवंत वाचला असून त्याचं नाव सिद्धेश अग्रवाल आहे. 25 वर्षीय सिद्धेश अग्रवाल सध्या शहरातील सिनर्जी रुग्णालयात आयुष्याशी लढा देत आहे. त्याची प्रकृती फार चिंताजनक आहे.

The car accident in Dehradun was so horrific that you can imagine its severity just by looking at the pictures.

Six soldiers lost their lives due to overspeeding and intoxication.

In road accidents, intoxication and high speed play a major#DehradunAccident #DehradunCarAccident pic.twitter.com/r5thvWJxut

— Sara (@sarakhaan65) November 15, 2024