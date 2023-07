Viral Video : कोण आहे ही तरुणी? Kedarnath Dham मध्ये बॉयफ्रेंडला प्रपोज केलं अन् मग...

Kedarnath Couple Viral Video : सोशल मीडिया असंख्य व्हिडीओ सेकंद सेकंदाला अपलोड होत असतात. यातील काहीच व्हिडीओ हे नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधण्यात यशस्वी होतं. त्यानंतर हा व्हिडीओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वाऱ्यासारखा पसरतो. अनेक व्हिडीओ असतात जे कधी चांगल्या गोष्टीमुळे तर कधी त्यातील चुकीच्या कृत्यामुळे व्हायरल होतात. सध्या केदारनामधील एक व्हिडीओ चर्चेचा विषय बनला आहे. (Couple Viral Video)

केदारनाथ धाम परिसरात तिने बॉयफ्रेंडला प्रपोज केलं अन् सोशल मीडियावर साइडवर हा व्हिडीओ शेअर केला. त्यानंतर हा व्हिडीओ गुगलवर आजचा ट्रेंडिग व्हिडीओ ठरला आहे. कोण आहे ही तरुणी? नेमकं काय आहे या व्हिडीओमध्ये की ज्यामुळे ही तरुणी यूजर्सच्या निशाण्यावर आहे.

या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता केदारनाथ मंदिरात पिवळ्या रंगाच्या कपड्यामध्ये एक कपल दिसतंय. तरुणीने पिवळ्या रंगाची साडी नेसली आहे. तुम्ही पाहू शकता ते दोघे मंदिराकडे तोंड करुन उभे आहे. अचानक तरुणीचा हात मागे येतो ते पाहून एक जण तिला अंगठी तिच्या हातात देतो. मग ती तरुणी गुडघ्यावर बसून बॉयफ्रेंडला प्रपोज करते.

अचानक तरुणचं हे असं रोमाँटिक प्रपोजल पाहून बॉयफ्रेंड आश्चयचकित होतो आणि तरुणी त्याच्या बोटात अंगठी घालते आणि बॉयफ्रेंड तिला घट्ट मिठी मारतो. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. (Trending Video Kedarnath dham girl propose boyfriend Couple Viral Video famous vlogger triggers debate google trend )

दरम्यान हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर तरुणी ट्रोल झाली आहे. या व्हिडीओने नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे.

One of the Reasons why Smartphones should be Banned from All Leading Temples & Shrines

Just a Basic Phone within 20 KMs from the Main Temple, Eliminates Unnecessary Crowd

PS - I’m writing this from Kedarnath

pic.twitter.com/FQVxMAUEFm

— Ravisutanjani (@Ravisutanjani) July 1, 2023