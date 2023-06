स्टेडिअमच्या होर्डिंगखाली गाडली गेली कार; भीषण अपघातात मायलेकीचा दुर्दैवी मृत्यू

Shocking News : उत्तर प्रदेशची (UP News) राजधानी लखनऊमध्ये होर्डिंग (Hoarding) पडून आई आणि मुलीचा मृत्यू झाला. लखनऊच्या एकना स्टेडियमजवळ (Ekana Stadium) हा अपघात झाला. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे मोठे होर्डिंग पडले आणि त्याच्या कचाट्यात स्कॉर्पिओ गाडी आली. कारमध्ये तीन जण प्रवास करत होते. माहिती मिळताच पोलिसांनी (UP Police) घटनास्थळ गाठून तिघांची सुटका केली. तिघांनाही रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र दोन जणांना वाचवता आले नाही.

लखनऊमधील अटल बिहारी वाजपेयी एकना स्टेडियममध्ये जोरदार वादळामुळे तिथे लावलेले होर्डिंग कोसळले. या होर्डिंगखाली तीन जण दबले गेले. या घटनेत दोन महिलांचा मृत्यू झाला आहे. होर्डिंग पडल्याने स्कॉर्पिओ गाडीचे मोठे नुकसान झाले. त्यात बसलेल्या दोन महिलांना रुग्णालयात आणले असता त्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर चालकाला वाचवण्यात यश आले आहे.

होर्डिंग पडल्याने गाडीचेही नुकसान झाले असून जेसीबीने ढिगारा हटविण्याचे काम सुरू आहे. दुसरीकडे, UP78 CR2613 या स्कॉर्पिओ वाहनावर हा होर्डिंग पडला. या भीषण अपघाताचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले आहेत. होर्डिंग पडल्यामुळे चुराडा झालेल्या कारमध्ये एक महिला आणि एक पुरुष दिसत आहेत. बऱ्याच प्रयत्नानंतर तिघांनाही गाडीतून बाहेर काढण्यात आले. मृतांमध्ये 38 वर्षीय प्रीती जग्गी आणि त्यांची 15 वर्षांची मुलगी यांचा समावेश आहे. आई आणि मुलगी फिनिक्स मॉलमध्ये फिरण्यासाठी गेले होते. त्यांची गाडी सरताज चालवत होता. अपघातात जखमी झालेल्या सरताजवर उपचार सुरू आहेत.

Lucknow | Three people were injured after a board put up at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium fell on a moving car today

All three persons including a man and two women have been shifted to a local hospital. The board fell due to strong winds: Police pic.twitter.com/4eIegdXAgy

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2023