Video : जीममध्ये ट्रेडमिलवर धावताना 21 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, हृदयाचे ठोके चुकविणारा CCTV फूटेज Viral

Viral Video : उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद (Ghaziabad Gym Death News) जिल्ह्यात ट्रेडमिलवर धावत असताना 21 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. जीममध्ये व्यायाम करत असताना त्याला हृदयविकाराचा झटका आल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. (viral video 21 year old man died in gym due to heart attack ghaziabad news Trending today)

यापूर्वीही जीममध्ये व्यायाम करताना अनेकांना हृदय विकाराचा झटका आल्यामुळे मृत्यू झाल्याचा घटना आहेत. जीममध्ये एका डॉक्टराचाही मृत्यू झाला होता. त्यामुळे ही पहिली घटना नाही. शनिवारी खोडामधील सरस्वती विहार परिसरातील जीममध्ये व्यायाम करत असताना सिद्धार्थ हा तरुण कोसळला. त्याला डॉक्टरांकडे नेण्यात आल्यावर त्याचा मृत्यू हृदय विकाराने झाल्याचं निदान झालं.

सोशल मीडियावर जीममधील सीसीटीव्ही फूटजेच व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये सिद्धार्थ ट्रेडमिलवर चालताना दिसत आहे. काही क्षणानंतर त्याला अवस्थ वाटत असल्याचं जाणवतं आणि तो अचानक खाली कोसळतो. तो बेशुद्ध झाल्याच पाहून जीममधील इतर लोक त्याच्याकडे धावून आलेत. सिद्धार्थ त्वरीत डॉक्टरांकडे नेण्यात आले. त्याला वाचविण्यासाठी अथक प्रयत्न करताना आले मात्र हृदय विकाराच्या झटक्याने त्याचा मृत्यू झाला.

21 year old boy died due to heart attack in Gaziyabad..

Guys do take care of your health.. No matter how much money we make from our profession or from markets .. If you don't use that money to improve quality of your and your family's life it is of no use...

Use money to enjoy… pic.twitter.com/Tizs5DppBf

