VIDEO: "गाडी बाजूला घे, तुझी...," शाळेतून निघालेल्या मुलीची पोलीस कर्मचारीच काढत होता छेड; महिलेने रोखलं अन् नंतर....

Viral Video: तरुणाई एकीकडे सोशल मीडियाच्या आहारी गेल्याचं दिसत असताना, काहीजण मात्र याचा अत्यंत प्रभावीपणे वापर करताना दिसत आहे. आपल्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी किंवा जागरुक करण्यासाठी अशा अनेक गोष्टींसाठी काहीजण सोशल मीडियाचा अत्यंत योग्यपणे वापर करत आहेत. यामुळे अनेक गोष्टी समोर येत असून त्यांच्यावर जाहीरपणे चर्चा केली जात आहे. तसंच अनेकांना न्यायही मिळत आहे. असाच काहीसा प्रकार उत्तर प्रदेशच्या लखनऊनमध्ये घडला आहे. एका महिलेने एका पोलीस कर्मचाऱ्यालाच शाळकरी मुलीची छेड काढताना पकडलं असून, त्याला जाब विचारला. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

उत्तर प्रदेशात ज्यांच्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे तोच पोलीस कर्मचारी एका शाळकरी मुलीचा गाडीवरुन पाठलाग करत होता. मुलगी शाळा सुटल्यानंतर सायकलवरुन घरी जात असताना, पोलीस कर्मचारी दुचाकीवरुन तिच्या बाजूने चालला होता. यावेळी मागून गाडीवरुन प्रवास करणाऱ्या एका महिलेने कॅमेऱ्यात हा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला आहे.

पोलीस कर्मचारी शाळकरी मुलीची छेड काढत असल्याचं पाहिल्यानंतर महिला त्याला रोखते. यावेळी महिला आणि आणखी एक व्यक्ती पोलीस कर्मचाऱ्याला जाब विचारतात. तू मुलीचा पाठलाग का करत आहेस? अशी विचारणा ते त्या पोलीस कर्मचाऱ्याला करतात.

व्हिडीओ दिसत आहे त्यानुसार, दोघेही पोलीस कर्मचाऱ्याला स्कूटरला नंबर प्लेट का नाही आहे? अशी विचारणा करत असल्याचंही दिसत आहे. "तुम्ही कोण आहात? त्या मुलीला तुम्ही ओळखता का?," असं महिला पोलीस कर्मचाऱ्याला विचारते. यावर पोलीस कर्मचारी ही आपल्या मुलीची वर्गमैत्रीण असल्याचा दावा करतो. त्यावर महिला पोलीस कर्मचाऱ्याला त्याची स्कूटर रस्त्याच्या बाजूला पार्क करायला सांगते.

Mohammed Sahadat Ali, in police uniform used to follow school going Hindu girls in Lucknow every morning. There were lots of complaint but finally this brave lady confronts him & records him in action. Hope @dgpup will kick him out from service & register a POSCO case against… pic.twitter.com/PkdiZYXMsl

— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) May 3, 2023