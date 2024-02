I am not Malala म्हणाऱ्या 'याना मीर' यांना एअरपोर्टवर अडवलं, दिल्लीत नेमकं काय झालं? पाहा Video

Yana Mir Viral Video : जम्मू आणि काश्मीर येथे राहणाऱ्या पत्रकार आणि कार्यकर्त्या याना मीर (Yana Mir) यांनी ब्रिटनच्या संसदेमध्ये बोलताना आपली तुलना नोबल पारितोषिक विजेता मलाला यूसुफजईसोबत (Malala Yousafzai) करणाऱ्या पाकिस्तानला चांगलेच खडे बोल सुनावले होते. 'आयएम नॉट मलाला' म्हणत याना यांनी पाकिस्तानला चांगलंच झापलं होतं. त्यांचं भाषण चांगलंच गाजल्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांना मोठी पसंती मिळाली होती, त्याचबरोबर त्यांचं कौतूक देखील केलं जात होतं. अशातच आता याना मीर यांचा विमानतळावरचा एक व्हिडीओ व्हायरल (Viral Video) होताना दिसतोय.

याना मीर यांना दिल्ली एअरपोर्टवर रोखण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एअरपोर्टवर सामनाचं स्कॅनिंग करत असताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. मीर इंग्लंडमधून भारतात आल्यावर दिल्ली एअरपोर्टवर त्यांनी कस्टम अधिकाऱ्यांशी वाद घातला. एका देशभक्ताला अशी वागणूक मिळत आहे, असं मीर व्हिडीओमध्ये म्हणताना दिसत आहे. माझं सामना सार्वजनिक ठिकाणी का उघडलं जातंय? मला का अडवलं जातंय? असा सवाल करत त्यांनी कर्मचाऱ्यांशी वाद घातला. त्याचा व्हिडीओ त्यांनी शेअर केलाय.

What i said in London about India: I am FREE AND SAFE IN INDIA

How i was welcomed back to India :

Madam scan your bag, open your bag, why you have louis vuitton shopping bags? Did you pay for them? Where are the bills????

What Londeners think of me: INDIAN MEDIA WARRIOR… pic.twitter.com/ANIhhLoQJ3

— Yana Mir (@MirYanaSY) February 26, 2024