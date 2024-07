तुमचे आई-वडील फरार आहेत? प्रश्न ऐकताच IAS पूजा खेडकर म्हणाल्या, 'मी याआधीच...'

IAS Pooja Khedkar: स्थानिक शेतकऱ्याला हातात पिस्तूल घेऊन धमकावल्यानंतर पुणे पोलिसांनी (Pune Police) वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) यांच्या आई-वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान हे दोघे फरार असून पोलीस त्यांचा साध घेत आहेत. पोलिसांनी मनोरमा खेडकर यांच्यासह त्यांचे पती आणि बाऊन्सर्स यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पण पोलिसांचा कुटुंबाशी संपर्क होत नाही आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी (Pune Police) कुटुंबातील सात जणांचा शोध घेण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखेची तीन पथकं तयार केली आहेत. दरम्यान यावर पूजा खेडकर यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.

IAS पूजा खेडकरांचं कुटुंब फरार? पुणे पोलिसांकडून शोध सुरु, गुन्हे शाखेच्या तीन पथकांकडून सर्च ऑपरेशन

पूजा खेडकर यांना आई-वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल असून, ते फरार आहेत यासंबंधी प्रसारमाध्यमांनी विचारलं असता म्हणाल्या की, "मी यावर कोणतंही भाष्य करु शकत नाही हे आधीच सांगितलं आहे. प्रशासकीय नियम मला काहीही बोलण्याची परवानगी देत नाहीत. मी मीडियाशी कोणतीही गोष्ट शेअर करु शकत नाही. जे काही असेल ते मी समितीसमोर सांगेन".

#WATCH | Maharashtra: On FIR filed against her parents for allegedly threatening a local farmer, trainee IAS officer Pooja Khedkar says, "I have said earlier also that I cannot comment on this. Rules do not allow me to say anything. I cannot share anything with the media,… pic.twitter.com/LWhvta3vA7

— ANI (@ANI) July 15, 2024