'अर्थमंत्री फक्त थापा मारण्यात आणि...'; अर्थसंकल्पावर प्रकाश आंबेडकारांची टीका

Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार आयकरासह सर्वसामान्यांशी संबंधित अनेक क्षेत्रात मोठी घोषणा करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या नसल्या तरी ग्रामीण भागातील जनतेसाठी आणि महिला वर्गासाठी काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पावर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी भाष्य केलं आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी टीका केली आहे.

वंचितचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत टीका केली आहे. "सरकार फक्त ज्ञान देत आहे. पण भारतातील तरुण, गरीब, महिला आणि शेतकरी यांच्यासाठी सरकार नाही. अर्थमंत्री केवळ स्वत: थापा मारण्यात, भाषणबाजीत आणि खोटे बोलण्यात गुंतल्या आहेत. जर अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत असेल, तर गेल्या नऊ वर्षांत 12,88,293 उद्योजकांनी भारत का सोडला? 7,25,000 लोकांनी, बहुतेक व्हायब्रंट गुजरातमधील लोकांनी बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न का केला? वास्तविक सरासरी उत्पन्न 50 टक्क्यांनी वाढल्याच्या माहितीचा स्रोत काय आहे? पंतप्रधान किसानसाठी उद्धृत केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या आणि माहिती संशयास्पद आहे! अंतरिम अर्थसंकल्पात फक्त ग्यान सादर केले आहे," असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.

SARKAR only giving GYAN but there’s no SAROKAR for India’s youth, poor, women and farmers.

The Finance Minister engaged only in self-patting, rhetorics and lies!

If the economy is performing well, then why 12,88,293 high-net-worth individuals and entrepreneurs have left…

— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) February 1, 2024