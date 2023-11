मुंबईत एसी लोकलवर दगडफेक, काचा फोडल्या; डोंबिवली ते ठाकुर्लीदरम्यानची घटना

Mumbai AC Local: लोकल ही मुंबईची लाइफलाइन समजली जाते. सकाळी चाकरमान्यांची ऑफिसला जाण्याची गडबड असते. सकाळच्या गर्दीच्या वेळात एसी लोकलवर दगडफेक करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मध्य रेल्वेच्या ठाकुर्ली ते डोंबिवलीदरम्यानची घटना असल्याचे समोर आले आहे. गुरुवारी सकाळच्या सुमारास ही घटना घटना घडली आहे.

मध्य रेल्वेच्या टिटवाळा ते सीएसएमटी एसी लोकलवर ही दगडफेक करण्यात आली आहे. सकाळी 8.33 च्या सुमारास ठाकुर्ली ते टिटवाळादरम्यान एका अज्ञात व्यक्तीने एसी लोकलवर मोठा दगड फिरकावल्याचे समोर आले आहे. यात एसी लोकलच्या काचा फुटल्या असून मोठे नुकसान झाले आहे.

एका प्रवाशाने एसी लोकलवर झालेल्या दगडफेकीचे काही फोटो आणि व्हिडिओ ट्विट केले आहेत. त्याचबरोबर आरोपीवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी मध्य रेल्वेकडे केली आहे. दरम्यान, या व्यक्तीच्या ट्विटवर मध्य रेल्वेने रिप्लाय करत या प्रकरणी अधिक चौकशी करत आहोत, असं म्हटलं आहे.

@drmmumbaicr

This is to bring to your notice that a big stone has just been pelted in between Thakurli and Dombivli at 8.33 am Titwala - CSMT bound AC train.

A serious action needs to be taken on these people.

A genuine appeal to the central railway. pic.twitter.com/vsdE2oqiKr

— Anand (@Anand03347852) November 9, 2023