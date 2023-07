Buldhana Bus Accident : बुलडाणा बस अपघाताचा नवा व्हिडिओ आला समोर, बसचा कोळसा

Samruddhi Mahamarg Buldhana Bus Accident : समृद्धी महामार्गावर बुलडाणा येथील सिंदखेड येथे अपघातानंतर एका खासगी बसला आग लागली. बसमधील अनेक प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला. तर बसचा कोळसा झाला आहे. मृतांचा आकडा 25 वर पोहोचला आहे. बसमध्ये सुमारे 30 प्रवासी होते. 5 जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु होते. मात्र, उपचार सुरु असताना काहींचे निधन झाले. बुलडाणा येथील समृद्धी महामार्ग एक्स्प्रेस वेवर ही मोठी दुर्घटना घडली. बसला आग लागल्याने बाहेर पडता न आल्याने लोकांच्या किंकाळ्या ऐकू येत होत्या.

दरम्यान, नागपूरहून (Nagpur) पुण्याला (Pune) जाणाऱ्या विदर्भ बसला भीषण अपघात (Accident News) झाला. या भयानक अपघातात 25 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. राज्य सरकारने मृतांच्या नातेवाईकांना 5 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. तशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार भरधाव खासगी बस एका खांबाला धडकल्यामुळे ती संरक्षक कठड्यावर जाऊन आदळली. त्यानंतर ती पलटी झाली आणि तिने पेट घेतला. यात बसमधील प्रवाशांचा होरळून मृत्यू झाला.

Maharashtra | A total of 33 people were travelling on the bus out of which 25 people died and 8 people sustained injuries. The driver of the bus also survived and said that the bus overturned after a tyre burst leading to flames in the bus: Buldhana SP Sunil Kadasane

