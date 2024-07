'मणिपूरसारखं काहीतरी महाराष्ट्रातही घडेल अशी..', पवारांच्या विधानाने खळबळ; म्हणाले, 'मोदींनी..'

Sharad Pawar Fear About Maharashtra: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांनी रविवारी नवी मुंबईमधील जाहीर सभेमध्ये बोलताना महाराष्ट्रामध्येही मणिपूरप्रमाणे हिंसाचार होईल की काय अशी भीती वाटत असल्याचं विधान केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मणिपूरविषयक धोरणावर भाष्य करताना शरद पवारांनी हे विधान केलं आहे. शरद पवार यांनी मोदींना मणिपूरकडे ढुंकूनही पाहिलेलं नाही, असं म्हणत केंद्र सरकावर निशाणा साधला आहे.

"मणिपूरसारखं काहीतरी महाराष्ट्रातही घडेल की काय अशी चिंता वाटते," असं शरद पवारांनी म्हटलं आहे. "मणिपूरमध्ये जे घडलं तेच आजुबाजूच्या राज्यात घडलं. कर्नाटकात घडले. संसदेत मणिपूरमधील हिंसाचाराची चर्चा झाली. मणिपूरमध्ये पिढ्यान-पिढ्या एकत्र असलेला लहानसा प्रांत अस्वस्थ झालाय," असं शरद पवारांनी म्हटलं. "मणिपूरमध्ये सुसंवाद ठेवणारा समाज आज एकमेकांशी बोलायला तयार नाही. मणिपूरवर एवढं मोठं संकट आल्यानंतरही तिथल्या जनतेला दिलासा द्यावा असं मोदींना वाटलं नाही. मोदींनी मणिपूरकडे ढुंकूनही पाहिलं नाही," अशी टीका पवारांनी केलीय.

दरम्यान, दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी युक्रेन दौऱ्यावर जाणार असल्याच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेसने मणिपूरची आठवण करुन देत निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी मोदींवर निशाणा साधला.

"मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीला दिल्लीमध्ये हजेरी लावली होती. नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. त्यानंतर मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला हजेरी लावली. मणिपूरच्या लोकांचा साधा प्रश्न इतका आहे की, एन. बिरेन यांनी पंतप्रधान मोदींची एकट्यात भेट घेऊन मणिपूरमधील परिस्थितीबद्दल चर्चा केली का? 3 मे 2023 पासून मणिपूर धगधगत आहे. बिरेन यांनी नरेंद्र मोदींना मणिपूरला भेट देण्याचं आमंत्रण दिलं का? युक्रेनला जाण्यापूर्वी मणिपूरला या असं त्यांनी सांगितलं का?" असा सवाल जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला आहे.

The Chief Minister of Manipur attends the NITI Aayog meeting in New Delhi presided over by the self-anointed non-biological PM.

Then the Manipur CM attends a meeting of BJP CMs and Deputy CMs presided over by the same deity.

The simple question that the people of Manipur are…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 28, 2024