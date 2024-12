एलिफंटामधील दुर्घटनेचा Live व्हिडीओ कॅमेऱ्यात कैद; आधी स्पीड बोटने धडक दिली अन् नंतर...

Gateway of India Boat Accident: मुंबईतील समुद्रात मोठी दुर्घटना घडली आहे. गेट वे ऑफ इंडिया येथून एलिफंटाकडे जाणारी बोट उलटली आहे. गेट वे ऑफ इंडिया जवळच्या समुद्रात ही दुर्घटना घडली आहे. बोटीमध्ये एकूण 80 प्रवासी प्रवास करत होते अशी माहिती आहे. या दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून, 21 जण जखमी झाले असल्याची माहिती आहे. दरम्यान बोटीच्या मालकाने केलेल्या दाव्यानुसार, नौदलाच्या स्पीड बोटने बोटीला धडक दिल्याने ही दुर्घटना झाली आहे.

80 जणांना घेऊन जाणाऱ्या फेरीतून घटनेचा व्हिडिओ कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. एकाचा मृत्यू झाला आहे, तर 73 जणांना वाचवण्यात यश आलं आहे. पाच ते सात प्रवाशांचा अद्याप शोध लागलेला नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

Indian Navy Source:

RIB Speed boat of the Indian Navy, which was undergoing engine trials, seems to have experienced a problem with the engine, causing the accident.

The ferry 'Neelkamal,' traveling from the Gateway of India to Elephanta Island in Mumbai, has… pic.twitter.com/EwhnfCOa8t

