एलिफंटा बोट अपघातावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया

गेट वे ऑफ इंडियाकडून एलिफंटाला जाणाऱ्या बोटीचा अपघात झाला आहे. या अपघात दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून 21 जणांना सुखरुप बाहेर काढलं आहे. या दुर्घटनेत 84 प्रवासी त्या बोटीत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या दुर्घटनेनंतर युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरु आहे. या घटनेवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

Mumbai Boat Accident | Nagpur: Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "I have received preliminary information. Approximately 30 to 35 people have been on that boat. Out of them, 20 people have been rescued. Preliminary information is that 5 to 7 people are still missing. I will… pic.twitter.com/zCtEHZUfSB

एलिफंटाकडे जाणाऱ्या नीलकमल या बोटीचा अपघात घडल्याचे वृत्त प्राप्त झाले. नौदल, कोस्टगार्ड, पोर्ट, पोलिस पथकच्या बोटी तातडीने मदतीसाठी रवाना करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा आणि पोलिस प्रशासनाशी सातत्याने आम्ही संपर्कात असून, सुदैवाने बहुसंख्य नागरिकांना वाचविण्यात आले आहे. तथापि अजूनही बचावकार्य सुरू आहे. बचावकार्यासाठी सर्व त्या यंत्रणा तैनात करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

बोटीच्या मालकांचा दावा नीलकमल बोटीचे मालक राजेंद्र पट्टे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बोटीत 80 प्रवासी होते. पण ही बोट 84 प्रवासी क्षमतेची होती. तसेच त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बोट 103 प्रवासी घेऊन जाण्याचा क्षमतेची होती. तसेच पट्टे यांनी असा आरोप केला आहे की, नेव्हीच्या बोटीने नीलकमल बोटीला धडक दिल्यामुळे हा अपघात घडला आहे.

Mumbai Boat Accident | Nagpur: Shiv Sena (UBT) Leader Aaditya Thackrey says, “As per the information, one boat has capsized. There were around 30-35 people on board. We raised the issue in the House. The CM has said that the rescue operations are underway. We hope that everyone… pic.twitter.com/f97Uub5acO

