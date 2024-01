'अजूनही फसवता का?' IAS अश्विनी भिडेंसोबत ब्रिटीश एअरवेजमध्ये धक्कादायक प्रकार

Ashwini Bhide Slams British Airways : युनायटेड किंगडमची एअरलाइन कंपनी ब्रिटीश एअरवेजने मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त आणि मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांची माफी मागितली आहे. आयएएस अश्विनी भिडे यांना ब्रिटिश एअरवेजच्या विमानाने प्रवास करताना वाईट अनुभव आला होता. फ्लाइटशी संबंधित तक्रार त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उपस्थित केला होती. त्यानंतर ब्रिटीश एअरवेजने अश्विनी भिडे यांची माफी मागितली आहे. आयएएस अश्विनी भिडे यांची सोशल मीडिया पोस्ट सध्या व्हायरल होत असल्याने ब्रिटीश एअरवेजवर टीका केली जात आहे.

ब्रिटिश एअरवेजने ओव्हरबुकिंग्सचं कारण देत अश्विनी भिडे यांनी प्रीमियम क्लास सीटचं बुकिंग केलेलं असूनही त्यांना इकोनॉमी क्लासमधून प्रवास करायला लावला. त्यामुळे अश्विनी भिडे संतापल्या आणि त्यांनी सोशल मीडियावर ब्रिटिश एअरवेजविरोधातील आपला संताप व्यक्त केला आहे. ब्रिटिश एअरवेजच्या प्रवाशांना असे अनुभव नेहमीच येतात, असाही दावा अश्विनी भिडे यांनी दावा केला आहे. ओव्हरबुकिंगच्या खोट्या बहाण्याने चेक-इनच्या वेळी त्यांना प्रीमियम इकॉनॉमी क्लासमध्ये डाउनग्रेड करण्यात आल्याचे अश्विनी भिडे यांनी म्हटलं आहे.

"ब्रिटिश एअरवेज, तुम्ही लोकांची फसवणूक, भेदभाव किंवा वर्णद्वेष करता का? कुठलीही भरपाई न देता ओव्हबुकिंग्सच्या खोट्या सबबी सांगून चेक इन काउंटरवर प्रीमियम इकोनॉमी तिकीट काढलेल्या प्रवाशाला ऐनवेळी इकोनॉमी सीटवरून प्रवास करायला लावता. ब्रिटिश एअरवेज प्रवाशांबरोबर नेहमी अशीच वागते का? तुम्ही डीजीसीएच्या नियमांचे उल्लंघन करता असं ऐकलं होतं, मला यावेळी ते पहिल्यांदाच जाणवलं. नुकसान भरपाई बद्दल विसरलात? मला सांगण्यात आले आहे की ब्रिटिश एअरवेजची ही एक सामान्य प्रथा आहे," असे अश्विनी भिडे यांनी म्हटलं आहे.

Are you cheating or following discriminatory/racist policies @British_Airways ? How come u downgrade a premium economy passenger at check-in counter on false pretext of overbooking without even paying price difference forget about compensation? I’m told this is a common…

— Ashwini Bhide (@AshwiniBhide) January 12, 2024