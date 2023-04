Sanjay Raut : राज्य सरकारवर आणि गृहमंत्र्यांवर खासदार संजय राऊत यांचे गंभीर आरोप

Sanjay Raut : राज्य सरकारवर आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी गंभीर आरोप केलाय.तक्रारीला सरकार स्टंटबाजी म्हणत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 'तोंड उघडलं तर भूकंप होईल' असं राऊत म्हणाले. राज्यात सरकार पुरस्कृत गुंडगिरी, दहशतवाद, दंगली होत असल्याचा गंभीर आरोप संजय राऊत यांनी केला. हे सरकार आल्यापासून दंगली भडकवत आहे असं राऊत म्हणाले.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महाविकास आघाडीची सभा होणारच असे ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी सांगितले आहे. 2 एप्रिलला होणाऱ्या या सभेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आज पुन्हा एकदा सभास्थळाची पाहणी केली. ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे आणि सुभाष देसाई यावेळी उपस्थित होते. संभाजीनगरमध्ये झालेल्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी या सभेसाठी काही अटी आणि शर्ती देखील घालून दिल्या आहेत.

खासदार संजय राऊत जीवे मारण्याच्या धमकीचा मेसेज आलाय...गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने धमकीचा मेसेज राऊतांच्या फोनवर आला. त्या मेसेजमध्ये तुमचा सिद्धु मुसेवाला करू अशी धमकी देण्यात आली आहे. या मेसेजमधून राऊतांना शिव्याही देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, फक्त संजय राऊतच नाही तर त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही धमक्यांचे मेसेज येत आहेत, असा आरोप आमदार सुनील राऊत यांनी केला आहे. वारंवार तक्रारी देऊनही पोलीस कोणतीही कार्यवाही करत नाहीत, असं सुनील राऊत म्हणाले. आमदार सुनील राऊत हे कांजूरमार्ग पोलीस ठाण्यात धमक्यांबाबत तक्रार दिली आहे.

Mumbai: I got a threat message and I have informed the police. I won't be scared. Similar attempts were made to carry an attack on me but what did the police do, what did the state's home minister do?: Sanjay Raut pic.twitter.com/BXRDFX7oKW

— ANI (@ANI) April 1, 2023