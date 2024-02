मुंबईत 6 ठिकाणी बॉम्ब ठेवल्याची धमकी, पोलीस सतर्क

Mumbai Bomb Threat Call News In Marathi : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई पोलिसांना धमकीचे अनेक फोन येत आहेत. अशातत आता मुंबईत 6 ठिकाणी बॉम्ब ठेवण्यात आल्याचा धमकीचा मेसेज वाहतूक पोलीस नियंत्रण कक्षाला आला आहे. या मेसेजमुळे एकच खळबळ उडाली असून पोलिसांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. हा मेसेज पाठवणाऱ्या व्यक्तीची चौकशी सुरू आहे.

Mumbai Traffic Police Control Room receives a threat message from an unknown person. The message states that bombs have been placed at six locations across Mumbai. Mumbai police and other agencies are alert after the message. Efforts are underway to trace the message sender:…

— ANI (@ANI) February 2, 2024