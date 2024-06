Mumbai Rain: मुंबईत हलक्या सरी तर उपनगरांमध्ये रात्रभर मुसळधार! मध्य रेल्वे सुरळीत

Mumbai Rain: जून महिन्याचा पहिला आठवडा गेला तरी पाऊस पडेना म्हणून नागरिक चिंतेत होते. प्रचंड उकाड्याने मुंबईकरांची दैना उडाली होती. पाऊस कधी पडणार? याची सर्वजण वाट पाहत होते. अखेर मुंबईकरांच्या रविवारची पहाट रिमझिम सरींनी झाली आहे. ज्याची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत होते त्या पावसाळ्याला सुरुवात झाली आहे.

मुंबई, डोंबिवली परिसरात पहाटे पावसाच्या सरी पाहायला मिळाल्या. जून महिन्याच्या 9, 10 तारखेला शहरात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. दरम्यान पहिल्याच दिवशी पाऊस मोठी बॅटींग करायच्या तयारीत आहे. कारण मुंबई, ठाण्यात जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. मुसळधार पाऊस कोसळणार असल्याने मुंबईकरांनी शक्य असेल तरच घराबाहेर पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

And it is confirmed, Heavy to very heavy rain in Mumbai & MMR on 9-11 June, 2024

Amidst IMD issuing 'heavy rain warning' for Mumbai & Thane, during the monsoon onset dates itself, Mumbai & adjoining areas will receive heavy to very heavy rains on 9-10 June amid vortex forming… https://t.co/sVQcFdjmPm pic.twitter.com/LU17QjxRT3

— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) June 7, 2024