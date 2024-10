Ratan Tata Death: 'आपण एवढच करु शकतो की...', महिंद्रांची हेलावणारी पोस्ट; पिचाई म्हणाले, 'भारताला...'

Ratan Tata Death Anand Mahindra Sundar Pichai Tribute: उद्योजक रतन टाटा यांचं बुधवारी मुंबईमध्ये निधन झालं आहे. ब्रीच कॅण्डी रुग्णालयामध्ये त्यांनी वयाच्या 86 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. सोमवारी त्यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांच्या निधनामुळे जगभरातून शोक व्यक्त होत असतानाच भारतीय उद्योग जगताकडूनही रतन टाटांच्या मृत्यूनंतर त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे. प्रसिद्ध उद्योजक आनंद महिंद्रांबरोबरच अनेकांनी रतन टाटांना भावनिक शब्दांमध्ये श्रद्धांजली वाहिली आहे. गुगलचे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सुंदर पिचाई यांनीही सोशल मीडियावरुन रतन टाटांबरोबरच्या शेवटच्या भेटीच्या आठवणी जागवल्यात.

"रतन टाटा आपल्यात नाही हे मला स्वीकारताच येत नाहीये. भारतीय अर्थव्यवस्था मोठी झेप घेण्याच्या तयारी आहे. या साऱ्यामध्ये रतन टाटांचं संपूर्ण आयुष्य आणि त्यांनी केलेल्या कामाचा यामाध्ये मोठा वाटा आहे. त्यामुळेच आज आपण या ठिकाणी आहोत. म्हणूनच या क्षणी त्यांचं मार्गदर्शन यावेळी फार मौल्यवान ठरलं असतं. त्यांचं निधन झाल्यानंतर आपण फक्त एवढच करु शकतो की त्यांचा आदर्श समोर ठेवायचा. कारण ते असे उद्योजक होते ज्यांना आर्थिक संपत्ती आणि यश हे तेव्हाच महत्त्वाचं वाटायचं जेव्हा त्याचा फायदा जागतिक स्तरावरील समाजाला घेता यायचा," असं आनंद महिंद्रांनी म्हटलं आहे. "मिस्टर टाटा तुम्हाला अखेरचा गुडबाय! तुम्हाला आम्ही विसरणार नाही. कारण श्रेष्ठ व्यक्ती कधीच काळाच्या पडद्याआड जात नाहीत," असं आनंद महिंद्रांनी म्हटलं आहे.

I am unable to accept the absence of Ratan Tata.

India’s economy stands on the cusp of a historic leap forward.

And Ratan’s life and work have had much to do with our being in this position.

Hence, his mentorship and guidance at this point in time would have been invaluable.… pic.twitter.com/ujJC2ehTTs

— anand mahindra (@anandmahindra) October 9, 2024