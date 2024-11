'सचिन तेंडुलकर कधीच इतका मोठा स्टार नव्हता,' ऑस्ट्रेलियाच्या मीडियामध्ये फक्त कोहलीचीच चर्चा; नेटकरी भारावले

सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा विराट कोहली (Virat Kohli) विरुद्ध सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) अशी चर्चा रंगली आहे. पण यावेळी ही चर्चा रंगण्यामागील कारण वेगळं आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सचिन की विराट कोहली कोण महान यावर दोघांचे चाहते नेहमी भिडत असतात. सचिन तेंडुलकरने भारतीय क्रिकेटला एका वेगळ्या उंचीवर नेत जगाला दखल घेण्यास भाग पाडलं. त्याच्यानंतर भारताला असा महान खेळाडू मिळेल की नाही याबाबत साशंकता असतानाच विराट कोहलीचा उदय झाला. विराट कोहलीने अनेक रेकॉर्ड तोडले आणि महान खेळाडूंच्या यादीत स्थान मिळवलं. विराट कोहलीने सचिन तेंडुलकरचा एकदिवसीय क्रिकेटमधील 49 शतकांचा रेकॉर्ड मोडला आहे. मात्र विराट कोहली सध्या खराब फॉर्ममध्ये असून सचिनच्या चाहत्यांनी त्याला त्याच्याकडून शिकण्याचा सल्ला देत रणजीत खेळण्याचा सल्ला दिला आहे.

बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीसाठी ऑस्ट्रेलियात दाखल होणारा विराट कोहली (Virat KOhli) पहिलाच भारतीय खेळाडू आहे. दरम्यान विराट कोहली ऑस्ट्रेलियात पोहोचताच तेथील सर्व प्रसारमाध्यमांमध्ये फक्त त्याचीच चर्चा रंगली आहे. दरम्यान यानिमित्ताने काहींमध्ये विराट विरुद्ध सचिन असा वाद रंगला आहे. विराट कोहली शनिवारी ऑस्ट्रेलियात पोहोचल्यानंतर रविवारी Fox, Adelaide Advertiser, आणि The Daily Telegraph या महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर विराट कोहलीची चर्चा होती. यानंतर विराट कोहलीच्या अनेक चाहत्यांनी सचिनला कधी इतकी प्रसिद्धी मिळाली होती का? तो एवढा मोठा स्टार होता का? असे प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे.

आपल्या कारकिर्दीत, सचिनने ऑस्ट्रेलियाचे पाच दौरे केले. 1992, 1999, 2003, 2007 आणि 2011 मध्य सचिन तेंडुलकरने ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला. दरम्यान हा कोहलीचा सहावा ऑस्ट्रेलिया दौरा आहे. दोघेही आपल्या दौऱ्यांमधील सर्वाधिक चर्चेत असणारे खेळाडू होते. परंतु त्यांच्या युगांमध्ये लक्षणीय फरक आहे. कोहली सोशल मीडियाच्या वर्चस्व असलेल्या काळात आघाडीवर आहे, जिथे प्रत्येक गोष्टीची छाननी केली जाते. तथापि, तेंडुलकरने अशा युगाचं प्रतिनिधित्व केले जिथे सोशल मीडिया नव्हता आणि लोक खेळाडूंना देवाचं स्थान देत होते.

2012 मध्ये, तेंडुलकरला प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, तो हा सन्मान प्राप्त करणारा चौथा गैर-ऑस्ट्रेलियन आणि पहिला गैर-ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बनला. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तेंडुलकरपेक्षा जास्त सामने कोणताही फलंदाज खेळलेला नाही. तेंडुलकरपेक्षा जास्त कसोटी धावा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोणीही केलेल्या नाहीत. अर्थात, कोहलीची कारकीर्द तेंडुलकरसारखी मोठी नाही आणि तो आणखी चार वर्षे खेळला तरी चार वर्षांनी कमी पडेल.

