क्रिकेट सामन्यात WWE स्टाइल हाणामारी! 6 बांगलादेशी खेळाडू रुग्णालयात; पाहा Video

Bangladesh Cricket WWE Like Fight: क्रिकेट हा सभ्य लोकांचा खेळ आहे असं म्हटलं जातं. क्रिकेटची महती सांगणारं Cricket is a gentlemen's game हे वाक्य जगभरामध्ये प्रसिद्ध आहे. क्रिकेटच्या मैदानामध्ये अनेकदा खेळाडूंकडून खिळाडूवृत्ती दाखवल्याची उदाहरण पाहायला मिळतात. मात्र त्याचवेळी क्रिकेटच्या मैदानात अनेकदा वादाची आणि टोकाच्या संघर्षाची दृष्यं पाहायला मिळतात. असाच काहीसा प्रकार बांगलादेशमधील एका सामन्यात घडला. या सामन्यातील हा विचित्र प्रकार सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.

एकीकडे भारतात वर्ल्डकप स्पर्धेची उत्सुकता शिगेला पोहचली असून सराव सामन्यांमध्येच संघांनी यंदाचा वर्ल्डकप चांगलाच गाजणार असल्याचे संकेत दिलेत. असं असतानाच भारताच्या शेजारी असलेल्या बांगलादेशमध्ये सध्या सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेळवली जात आहे. चित्रपट निर्माते मुस्ताफा कमल राझ आणि दिपांकर दिपोन या दोघांच्या संघामध्ये सामना खेळवण्यात आला. मात्र पाहता पाहता या क्रिकेट सामन्याचं रुपांतर चक्क एका डब्यूडब्ल्यूईच्या सामन्यात झालं. हा वाद एवढा भीषण होता ही मैदानात झालेल्या हाणामारीनंतर 6 जणांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं.

सेलिब्रिटी क्रिकेट लीगमधील या सामन्यात पंचांनी एख निर्णय चुकीचा दिल्याने दोन्ही संघातील खेळाडूंमध्ये वाद झाला. यावरुन सुरुवातीला दोन्ही गटांमध्ये बाचाबाची झाली. त्यानंतर एका संघातील खेळाडूने दुसऱ्याच्या डोक्यात मारलं. त्यावरुन दोन्ही गटांमध्ये हाणामारी सुरु झाली आणि पाहता पाहता मैदानाचं रुपांतर डब्लूडब्ल्यूईच्या रिंगमध्ये झाल्यासारखं वाटावं इतकी हाणामारी या दोन्ही संघातील खेळाडूंमध्ये झाली.

"सेलिब्रिटी क्रिकेट लीगचं रुपांतर डब्ल्यूडब्ल्यूईच्या रॉयल रंबलमध्ये झालं. 6 जण जखमी झाले. ही स्पर्धा उपांत्यफेरीआधीच रद्द करण्यात आली. 30 हून अधिक वर्ष वय असलेले महिला आणि पुरुष एका चौकारावरुन आणि बाद देण्याच्या निर्णयावरुन वाद घालत आहेत आणि ते सुद्धा मैत्रीपूर्ण सामन्यात," अशा कॅप्शनसहीत सैफ अहमद या बांगलादेशी व्यक्तीने हाणामारीचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. तुम्हीच पाहा हा व्हिडीओ...

30+ year old male & female adults fighting over boundary & out decision in a ‘friendly’ tournament. pic.twitter.com/FOAxEI00rz

- 6 people got injured - Tournament got cancelled before semis

Celebrity Cricket League has turned into WWE Royal Rumble.

Hilarious scenes in Celebrity Cricket League.

A celebrity crying because an umpire didn’t give a boundary which was clearly a four.

Two teams fought badly, 6 people injured in hospital and the tournament is now cancelled!!! pic.twitter.com/brEYCKzIw3

— Saif Ahmed (@saifahmed75) September 30, 2023