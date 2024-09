दम मारो दम! एम एस धोनीची पत्नी साक्षीचा 'तो' फोटो व्हायरल...काय आहे फोटोमागचं सत्य?

Sakshi Dhoni Viral Photo : भारतीय क्रिकेट संघ आणि आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचा सर्वात यशस्वी कर्णधार एम एस धोनीची (MS Dhoni) पत्नी साक्षी (Sakshi Dhoni) अनेकवेळा स्टेडिअममध्ये चिअर करताना दिसते. धोनीच्या जवळपास सर्वच सामन्यांना साक्षी धोनीची हजेरी असते. सोशल मीडियावरही साक्षी चांगलीच सक्रिय असते. आपल्याबाबतची माहिती ती सोशल मीडियावर अपडेट करत असते. साक्षीने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर असाच एक फोटो शेअर केला आहे. पण या फोटोमुळे ती चांगलीच अडचणीत सापडली आहे. साक्षी धोनीचा हा फोटो सध्या सोशल मीडियावर वेगावने व्हायरल होत आहे. या फोटोवरुन एकच खळबळ उडालीय.

काय आहे व्हायरल फोटोत?

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या फोटोत साक्षी धोनी सिगरेट (Smoking) पिताना दिसत आहे. हा फोटो भारतातला नाही तर परदेशात रंगलेल्या एका पार्टीतलाआहे. या पार्टीत साक्षी सिगरेट पेटवताना दिसत आहे. ग्रीसमधल्या सुरम्य इथल्या एका पार्टीत साक्षी धोनी सहभागी झाली होती. तिच्याबरोबर बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा तन्नासुद्धा दिसत आहे. साक्षीने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर या पार्टीतले फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोत करिश्मा तन्ना आणि काही मित्र-मैत्रिंणींसोबत पोज देताना दिसतेय. तर एका फोटोत साक्षी सिगरेट पेटवताना पाहायल मिळतंय.

काय आहे फोटोची सत्यता?

सोशल मीडिया साक्षीचा हा फोटो व्हायर झाल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पण या फोटोवरुन साक्षी खरंच धुम्रपान करत होती का याची पुष्टी झालेली नाही. हा केवळ एक फोटो आहे. दरम्यान सिगरेटमुळे चर्चेत येण्याची साक्षी धोनीची ही पहिलीच वेळ नाहीए. याआधी सोशल मीडियावर साक्षीचा कॉलेजच्या दिवसातील एक फोटो व्हायरल झाला होता. या फोटोत तिच्या हातात सिगरेट स्पष्टपणे दिसत आहे. पण त्यावेळीही साक्षीने केवळ फोटोसाठी सिगरेट हातात धरली आहे की ती धु्म्रपान करते याची माहिती समोर आलेली नव्हती.

In #KarishmaTanna 's insta story from Mykonos, and it seems that Mrs. Thala #SakshiDhoni wife of #MahendraSinghDhoni also smokes, and they both are attending the same event as Ms. #KritiSanon . pic.twitter.com/KnQEJ7wyAa

— PitchAndPopcorn (@RajnilSarma99) August 31, 2024