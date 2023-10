AUS vs PAK: 'पाकिस्तान झिंदाबाद' वरून सामन्यादरम्यान मैदानात राडा; पोलीस आले आणि...!

AUS vs PAK: 20 ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलिया विरूद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना रंगला होता. बंगळूरूच्या चिन्नस्वामी स्टेडियममध्ये हा सामना रंगला होता. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या टीमने पाकिस्तानचा 62 रन्सने पराभव केला. मात्र या सामन्यादरम्यान नवा वाद निर्माण झाल्याचं दिसून आलं. बेंगळुरूमध्ये खेळल्या गेलेल्या पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्यात एका चाहत्याने पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा दिल्याचं समोर आलं.

यावेळी पाकिस्तानी चाहत्यांना पाक टीमला सपोर्ट करण्यापासून रोखण्यात आलं. स्टेडियममध्ये तैनात असलेल्या पोलिसांनी पाकिस्तानी चाहत्यांना स्पष्टपणं सांगितलं की, स्टेडियममध्ये पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा दिल्या जाणार नाहीत. यावरून स्टेडियममध्ये गोंधळ तर झालाच पण आता सोशल मीडियावरही गदारोळ सुरू आहे.

या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसतोय. या व्हिडीओमध्ये पाकिस्तानची जर्सी घातलेला एक व्यक्ती पोलीस अधिकाऱ्याशी वाद घालताना दिसतोय. यामध्ये तो चाहता म्हणाला, 'मी पाकिस्तानचा आहे. मी 'पाकिस्तान झिंदाबाद' नाही म्हणणार तर काय बोलणार?'

या व्हिडीओमध्ये हा चाहता पुढे म्हणतो की, ज्यावेळी लोक 'भारत

Brilliant work by the policeman for standing up against "Pakistan Zindabad." I hope Zubair will not complain to Kharge Jr. to get this policeman fired from his job for simply doing his duty.

pic.twitter.com/CCOBCF3fwH

— BALA (@erbmjha) October 20, 2023