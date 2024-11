Video: टीम इंडिया ठरली पर्थमध्ये 'फाऊल प्ले'ची शिकार! केएल राहुल नाबाद होता? ऑस्ट्रेलियावर झाला बेईमानीचे आरोप

KL Rahul Wiket Controversy Video Viral: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील बहुप्रतिक्षित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीला आज शुक्रवारी 22 नोव्हेंबरला पर्थमध्ये सुरुवात झाली. भारताचा कार्यवाहक कर्णधार जसप्रीत बुमराहने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली. दुपारच्या जेवणाच्या ब्रेकपर्यंत पहिल्या दिवशी भारतीय टीमने 51 धावांत 4 गडी गमावले. यशस्वी जैस्वाल आणि देवदत्त पडिक्कल यांना खातेही उघडता आले नाही. विराट कोहली फक्त ५ धावा करून बाद झाला. केएल राहुल 26 धावा करून बाद झाला. केएल राहुलच्या विकेटने मालिकेच्या पहिल्याच दिवशी मोठा वाद झाला आहे.

केएल राहुलला आऊट दिल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहते पंचांवर खूप संतापले आहेत . नेहमीप्रमाणे ऑस्ट्रेलियात भारतीय संघाशी अप्रामाणिकपणा सुरू झाला, असेही सोशल मीडियावर वापरकर्ते म्हणत आहेत. 22 व्या षटकापर्यंत भारतीय संघाने 3 गडी गमावून 47 धावा केल्या होत्या. विराट कोहली, यशस्वी जैस्वाल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी निराशजनक कामगिरी केली. नंतर 23व्या षटकात मिचेल स्टार्क गोलंदाजी करायला आला आणि षटकाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर केएल राहुलला झेल घेऊन बाद केले.

"His pad and bat are not together at that point in time as the ball passes.

"It's (bat hitting pad) after, in fact, the ball passes the edge. Does Snicko pick up the sound of the bat hitting the pad?

"We're assuming (Snicko) may be the outside edge of the bat but that may not… pic.twitter.com/hvG0AF9rdo

— 7Cricket (@7Cricket) November 22, 2024