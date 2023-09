Asian Games 2023 : चेक दे इंडिया! भारताने चारली पाकिस्तानला धूळ; 10-2 ने ऐतिहासिक विजय

India defeated Pakistan in Asian Games : आशियाई खेळ हांगझोऊ चीनमधील हांगझोऊ येथे खेळले जात आहेत. आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा (Asian Games 2023) आज सातवा दिवस आहे. भारताने सात दिवसांत एकूण 38 पदके जिंकली. ज्यात 10 सुवर्ण, 14 रौप्य आणि 14 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. या खेळांमध्ये भारताची उत्कृष्ट कामगिरी कायम असल्याचं दिसतंय. अशातच आता चीनमधून एक गुड न्यूज आली आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हॉकी संघात झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा लाजीरवाणा पराभव केला आहे.

सामना सुरू होताच दोन्ही संघांनी आक्रमक खेळी करण्यास सुरूवात केली. भारताने 8 व्या मिनिटाला मनदीप सिंगने गोल केला आणि आघाडी घेतली. 10 व्या मिनिटाला पाकिस्तानचा गोलरक्षक अकमल हुसेन याने चुकी केली अन् भारताने त्याचा फायदा घेतला. त्यानंतर 11 व्या मिनिटाला हरमनप्रीत सिंगने पेनल्टीचे गोलमध्ये रुपांतर केलं अन् भारताला 2-0 ने आघाडी घेता आली. पहिल्या क्वार्टरपर्यंत टीम इंडिया आघाडीवर होती.

Almost unscathed, a Historic win for #TeamIndia over Pakistan as we put 10 past them for the first time EVER!

— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 30, 2023