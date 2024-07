'शुभमन गिल अनाकलनीय, त्याला कशाला कर्णधार...'; भारतीय खेळाडू स्पष्टच बोलला, 'तुम्ही फक्त तो संघात आहे म्हणून...'

Amit Mishra on Shubhman Gill: माजी भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्राने (Amit Mishra) शुभमन गिलकडे (Shubhman Gill) कर्णधारपद सोपवण्यावरुन नाराजी जाहीर केली आहे. झिम्बाब्वेविरोधातील (Zimbabwe) टी-20 मालिकेत शुभमन गिलला कर्णधार करण्यात आलं. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारताने 4-1 ने टी-20 मालिका जिंकली असली तरी अमित मिश्राने शुभमन गिल कर्णधार म्हणून फारच भरकटलेला दिसतो. त्याला काय करायचं हेच समजत नाही असं तो म्हणाला आहे. शुभमन गिलपेक्षा ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) चांगला पर्याय होता, असं अमित मिश्रा म्हणाला आहे. आयपीएलमध्ये हार्दिक पांड्याने गुजरात संघ सोडल्यानंतर शुभमन गिलकडे नेतृत्व सोपवण्यात आलं. शुभमनच्या नेतृत्वात गुजरातने 14 पैकी फक्त 5 सामने जिंकले. गुजरात संघ प्लेऑफमध्ये पोहोचू शकला नाही आणि गुणतालिकेत 8 व्या क्रमांकावर राहिला.

दिग्गज फिरकीपटूने शुभंकर मिश्राच्या यूट्यूबवरील पॉडकास्टवर परखडपणे आपलं मत मांडताना शुभमन गिलकडे कर्णधारपद सोपवण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तसंच ऋतुराज गायकवाड चांगला पर्याय होता असंही म्हटलं. "मी शुभमनला कर्णधार कऱणार नाही. कारण मी त्याला आयपीएलमध्ये खेळताना पाहिलं आहे. त्याला नेतृत्व कसं करायचं हेच माहिती नाही. तो कर्णधार म्हणून अनभिज्ञ आहे," असं अमित मिश्राने सांगितलं.

Amit Mishra said, "I've seen him (Shubman Gill) in the IPL, and he doesn't know how to do captaincy. He has no idea about captaincy. Why they made him captain is a question. Just because he's in the Indian team doesn't mean he should be made captain."

