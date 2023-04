महेंद्रसिंग धोनीला मायेने जवळ घेणाऱ्या या आजीबाई नेमक्या कोण? सोशल मीडियावर फोटो तुफान व्हायरल

MS Dhoni Viral Photo: महेंद्रसिंग धोनीने (Mahendra Singh Dhoni) क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी आजही अनेक क्रिकेट चाहत्यांच्या मनावर तो राज्य करत आहे. भारतीय संघाकडून धोनी खेळत नसला तरी आयपीएलच्या निमित्ताने मात्र त्याला मैदानात पाहणं चाहत्यांसाठी एक पर्वणीच आहे. आयपीएलच्या (IPL) निमित्ताने चेन्नईत धोनीच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. याचं कारण धोनीच्याच नेतृत्वाखाली चेन्नई सुपरकिंग्ज (Chennai Super Kings) संघ आयपीएलमधील एक यशस्वी संघ होऊ शकला आहे. यामुळेच त्याला तिथे 'थाला' असं संबोधित केलं जातं. धोनीचे चाहते प्रत्येक वयोगटात आहेत. नऊ वर्षाच्या मुलापासून ते 90 वर्षापर्यंत अनेकांसाठी धोनी आवडता खेळाडू असून अक्षरश: त्याला पूजतात.

धोनीचे चाहते त्याच्यावर किती प्रेम करतात हे दर्शवणारा एक फोटो सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. या फोटोत 88 वर्षांच्या आजीबाई धोनीला अगदी आपल्या मुलाप्रमाणे जवळ घेत गालावर किस करत आपलं प्रेम व्यक्त करताना दिसत आहेत. हा फोटो पाहून अनेकजण भावूक झाले असून, धोनीचं कौतुक करत आहेत. पण यावेळी या आजी कोण आहेत? अशीही चर्चा सुरु आहे.

41 वर्षीय धोनीने नुकतीच भाजपा नेत्या खुशबू सुंदर (Khushbu Sundar) यांच्या सासूबाईंची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

ट्विटरला धोनीचे सासूबाईंसोबतचे फोटो शेअर करत खुशबू सुंदर यांनी लिहिलं आहे की "हिरो तयार केले जात नाही, ते जन्मतात. धोनीने हे सिद्ध केलं आहे. धोनीने दाखवलेलं प्रेम आणि आपुलकी यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत. तो माझ्या 88 वर्षाच्या सासूबाईंना भेटला. माझ्या सासूबाई त्याची पूजा करतात आणि त्याच्या पलीकडे काही पाहू शकत नाही. माही, तू तुझ्या आयुष्यात चांगल्या प्रकृतीची आणि आनंदाची अनेक वर्षं जोडून घेतली आहेस. माझा तुला प्रणाम. ज्यांच्यामुळे हे शक्य झालं त्या चेन्नई संघाचे आभार".

eroes are not made, they are born. Dhoni proves that. I am at loss for words for our CSK #Thala @msdhoni at his warmth & hospitality. He met my ma in law, who at 88, hero worships Dhoni & cannot see beyond him. Mahi, you have added many years of good health & happiness to her… pic.twitter.com/darszdzb62

— KhushbuSundar (@khushsundar) April 14, 2023