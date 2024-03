IPL 2024: गौतम गंभीरने 'Greatest Team Man' म्हणून 'या' खेळाडूचं घेतलं नाव; तो धोनी किंवा सचिन नाही

IPL 2024: आयपीएलमध्ये गौतम गंभीर पुन्हा एकदा कोलकाता नाईट रायडर्स संघात दिसणार आहे. गौतम गंभीरच्या नेतृत्वात केकेआरने आतापर्यंत दोन वेळा विजेतेपद पटाकवलं आहे. दरम्यान आता गौतम गंभीर माजी कर्णधार असून, केकेआरच्या मेंटॉरच्या भूमिकेत दिसणार आहे. गौतम गंभीर परतल्याने केकेआर संघ पुन्हा एकदा आपली कमाल दाखवेल असा विश्वास संघ व्यवस्थापन व्यक्त करत आहे. गौतम गंभीर नेहमीच वैयक्तिक कामगिरीपेक्षा संघाला जास्त महत्व देतो. नुकतंच एका कार्यक्रमात गौतम गंभीरने केकेआरचा माजी खेळाडू रयान डेन डोशेट हा आतापर्यंतचा सर्वात महान सांघिक खेळाडू असल्याचं म्हटलं आहे.

गौतम गंभीर आपल्या क्रिकेट करिअरमध्ये अनेक उत्कृष्ट खेळाडूंसह खेळला आहे. मग तो एमएस धोनी असो, सचिन तेंडुलकर किंवा विराट कोहली. पण, त्याच्या मते नेदरलँडचा माजी फलंदाज सर्वोत्कष्ट सांघिक खेळाडू होता.

“जेव्हा मी निःस्वार्थतेबद्दल बोलतो, तेव्हा मी माझ्या 42 वर्षांच्या कारकिर्दीत हे कधीही बोलले नाही आणि मला हे सांगायचे होते. मी आजवर खेळलेला महान खेळाजू, सर्वात नि:स्वार्थी माणूस, ज्याच्यासाठी मी अंगावर गोळी घेऊ शकतो, ज्याच्यावर मी आयुष्यभर विश्वास ठेवू शकतो, आणि मी तुम्हाला हे सांगू शकतो कारण 2011 मध्ये KKR कर्णधार म्हणून माझा पहिला सामना होता," असं गौतम गंभीर म्हणाला.

Emotional Speech by Kolkata Knight Riders Mentor Gautam Gambhir.

Mentions what this franchise means to him and the three men Andre Russell, Sunil Narine and Ryan Ten Doeschate.

Goosebumps when he mentioned about Tendo pic.twitter.com/sdXlZiJ7Es

— KKR Vibe (@KnightsVibe) March 18, 2024