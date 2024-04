ना गिल, ना हार्दिक, ना अय्यर, ना ऋतू रोहितनंतर 'या' खेळाडूला करा T-20 चा कॅप्टन; हरभजनची मागणी

IPL 2024 India Next T20 Captain After Rohit Sharma: टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेसाठी भारतीय संघांची घोषणा होण्याआधीच एका माजी क्रिकेटपटूने मोठी मागणी केली आहे. मुंबई इंडियन्सच्या संघाविरुद्धचा सामना राजस्थानने जिंकल्यानंतर ही मागणी करण्यात आली आहे. राजस्थानने घरच्या मैदानावर मुंबईला यंदाच्या पर्वात सलग दुसऱ्यांदा धूळ चारल्यानंतर एक मोठं विधान करण्यात आलं आहे.

राजस्थानमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर झालेल्या आयपीएल 2024 च्या 38 व्या सामन्यामध्ये राजस्थानच्या संघाने मुंबईच्या संघाला 8 बॉल आणि 9 विकेट्स राखून पराभव केला. या खेळीमध्ये राजस्थानच्या गोलंदाजांबरोबर फलंदाजांनीही चमकदार कामगिरी केली. आधी गोलंदाजीमधील अचूक बदल आणि नंतर सामना जिंकवून देताना शतकवीर यशस्वी जयस्वालला साथ देत संजू सॅमसनने दोन्ही डावांमध्ये उत्तम कामगिरी करत कर्णधारपदाला साजेसा खेळ केला.

"विजयाचं श्रेय सर्व खेळाडूंना दिलं पाहिजे. पॉवर प्लेमध्ये आम्ही चांगली सुरुवात केली. सामन्याच्या मध्यांतरादरम्यान डावखुऱ्या फलंदाजांनी भन्नाट फटकेबाजी केली. आम्ही ज्याप्रकारे पुनरागमन केलं जिथेच आम्ही सामना जिंकलो. खेळपट्टी थोडी कोरडी वाटत होती. मात्र दिव्याच्या प्रकाशाखाली खेळताना खेळपट्टी रात्री थोडी थंड पडली. त्यामुळे दुसऱ्या डावात ती फलंदाजीसाठी अधिक सुखकर झाली," असं सामना संपल्यानंतर संजू सॅमसन म्हणाला.

सध्या संजूबरोबरच मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, गुजरात, चेन्नईच्या संघाची धुराही तरुण भारतीय क्रिकेटपटूंकडेच आहे. दिल्ली कॅपिटल्सचं नेतृत्व ऋषभ पंत करत आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सचं नेतृत्व श्रेयस अय्यरकडे आहे. गुजरातच्या संघाचं नेतृत्व शुभमन गिलकडे आहे. तर चेन्नईचं नेतृत्व यंदा ऋतुराज गायकवाडकडे सोपवण्यात आलं आहे. लखनऊ सुपरजायंट्सचं नेतृत्व के. एल. राहुल करत आहे.

भारताचा माजी फिरकीपटू हरभजन सिंगने राजस्थानच्या संघाची आयपीएलमध्ये धूरा संभाळणाऱ्या संजू सॅमसनला भारताचा भविष्यातील टी-20 संघांचा कर्णधार म्हणून प्रशिक्षण दिलं जावं असं म्हटलं आहे. हरभजन सिंगने आपलं मत एक्स (ट्विटरवर) व्यक्त केलं आहे. हरभजन सिंगने राजस्थानच्या संघाचा सलामीवीर यशस्वी जयसवालचंही तोंडभरुन कौतुक केलं आहे. यशस्वी जयसवालची खेळी ही दर्जा हा कायम स्वरुपी असतो तर फॉर्म हा तत्पुरता आहे, हे दर्शवणारी आहे. तसेच आपल्या संघात (टीम इंडियामध्ये) विकेटकीपर बॅट्समन कोण असावा याबद्दल चर्चा करण्याची गरज नाही जर आपल्याकडे संजू सॅमसन आहे. संजू सॅमसनला भारताच्या टी-20 वर्ल्डकप संघात स्थान दिलं पाहिजे. तसेच रोहितनंतर टी-20 संघाचा कर्णधार म्हणून संजूला प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. यात काही शंका आहे का? असा प्रश्न हरभजनने विचारला आहे.

Yashasvi Jaiswal’s knock is a proof of class is permanent . Form is temporary @ybj_19 and there shouldn’t be any debate about Keepar batsman . @IamSanjuSamson should walks in to the Indian team for T20 worldcup and also groomed as a next T20 captain for india after rohit . koi…

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 22, 2024