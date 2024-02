IPL 2024 चं वेळापत्रक जाहीर, 'या' तारखेला पहिला सामना... पाहा एका क्लिकवर संपूर्ण वेळापत्रक

IPL 2024 Schedule in Marathi: इंडियन प्रीमिअर लीग 2024 चं वेळापत्रक अखेर जाहीर करण्यात आलं आहे. लोकसभा निवडणूकची तारीख लक्षात घेऊन आयपीएलच्या सतराव्या हंगामाचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. आयपीएलमध्ये पहिला सामना महेंद्र सिंग धोणीच्या (MS Dhoni) चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुदरम्यान होणार आहे. हा सामना चेन्नईत खेळवला जाणार असून 17 दिवसांचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. पहिला सामना 22 मार्चला खेळवला जाणार आहे.

लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन 22 मार्च ते 7 एप्रिल दरम्यानचा पहिला टप्प्याचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. पहिल्या टप्प्यात 21 सामने खेळवले जाणार आहेत. आयपीएलच्या सतराव्या हंगामाचा सलामीचा सामना चेन्नई सुपर किंग्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुदरम्यान 22 मार्चला खेळवला जाणार आहे. तर आयपीएलचा अंतिम सामना 26 तारखेला होण्याची शक्यता आहे. आयीएल 2024 चा हंगाम आयपीएल 2023 प्रमाणेच होणार आहे.

आयपीएल 2024 मध्ये एकूण 74 सामने खेळवले जाणार आहेत. पण गेल्या वर्षी 60 दिवस स्पर्धा खेळवण्यात आली होती. यावेळी 67 दिवस स्पर्धा चालणार आहे. निवडणुकांमुळे आयपीएलच्या वेळापत्रकात एक आठवडा वाढवण्यात आला आहे.

2019 मध्ये देशात लोकसभा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यावेळीही आयपीएल स्पर्धा भारतातच खेळवण्यात आली होती. दोन भागात ही स्पर्धा पार पडली होती. यावेळीही तशाच प्रकारे स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

आयपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल यांनी 22 मार्चला आयपीएलचा पहिला सामना होणार असल्याचे संकेत आधीच दिले होते. आयपीएलचं वेळापत्रक दोन भागात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती. त्यानुसार 22 फेब्रुवारीला पहिला टप्प्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तर दुसरा टप्पा लोकसभा निवडणूकांच्या घोषणेनंतर होण्याची शक्यता आहे.

The wait is over

for the first matches of #TATAIPL 2024 is out!

Which fixture are you looking forward to the most pic.twitter.com/HFIyVUZFbo

— IndianPremierLeague (@IPL) February 22, 2024