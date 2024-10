'30-35 कोटींहुन अधिकची बोली लागेल... '; हरभजन सिंहच्या मते 'या' खेळाडूवर पडेल पैशांचा पाऊस

Harbhajan Singh IPL 2025 Mega Auction : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 18 व्या सीजन पूर्वी मेगा ऑक्शन पार पडणार आहे. यासाठी आयपीएल गवर्निंग काउंसिलकडून आयपीएल 2025 साठी एकूण 8 नियमांची घोषणा करण्यात आली आहे. यानुसार प्रत्येक फ्रेंचायझी त्यांच्या टीममधील केवळ 6 खेळाडूंना रिटेन करू शकणार आहे. मिचेल स्टार्क हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला होता. आयपीएल 2024 साठी कोलकाता नाईट राइडर्सने 24.75 कोटी रुपये मोजून त्याला आपल्या संघात घेतले होते. भारताचा माजी गोलंदाज हरभजन सिंहने मोठा दावा केला आहे की जर जसप्रीत बुमराह ऑक्शनसाठी उपलब्ध झाला तर त्याला संघात घेण्यासाठी फ्रेंचायझी 30 कोटींहून अधिकची बोली लावू शकतात.

2013 या वर्षात जसप्रीत बुमराहने मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएलमध्ये डेब्यू केले होते. पाच वेळा आयपीएल चॅम्पियन राहिलेल्या मुंबई इंडियन्समध्ये बुमराहने एकूण 133 सामने खेळले असून यात 165 विकेट घेतले आहेत. हरभजन सिंहने बुमराह विषयी एक डाव करत सोशल मीडिया एक्स अकाउंटवर लिहिले की, 'जर जसप्रीत बुमराहने स्वतःला ऑक्शनमध्ये ठेवले तर तो आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महाग खेळाडू ठरू शकतो. तुम्ही माझ्याशी सहमत असाल. हरभजनने पुढे लिहिले की, 'माझ्या मते, बुमराहला दरवर्षी 30-35 कोटींहून अधिक रुपये सहज मिळतील. सर्व 10 आयपीएल संघ ऑक्शनमध्ये त्याच्यासाठी बोली लावतील आणि लढतील'.

हेही वाचा : धोनीला भेटण्यासाठी 1200 किलोमीटरचा सायकल प्रवास, 7 दिवस टेंटमध्ये राहिला, पण थालाने ढुंकूनही पाहिलं नाही

Just to continue to conversation in my view Bhumrah will get more then 30 /35 Cr per year Easily . All 10 IPL teams will be bidding / Fighting for him @Jaspritbumrah93 and Captaincy too https://t.co/NDJvWdCkG4

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 30, 2024